台湾民调：66.3%受访者认为未来10年不会统一

台湾《远见》杂志今天（30日）公布2021台湾民心动向调查结果，显示66.3%受访者认为未来10年内两岸不会实现统一，同时有25.1%受访者希望两岸关系“永远维持现状”，创下新高。

面对即将到来的2021年，《远见》与“远见民意研究调查”进行一年一度的“台湾民心动向大调查”，探查民众的经济期待，以及对于两岸关系的最新态度。

大局波动使政治氛围转变，经过两岸几番叫阵，以及大陆军机频繁扰台，《远见》民心动向大调查也出现转折。33.7％民众对大陆整体印象变差，24.3％变好，与去年相比，印象变差的比例增加三个百分点，印象变好的比例则减少1.6个百分点。

值得注意的是，两岸近来频繁磨擦，反让64.2％民众认为两岸应增加互动，比去年增0.6个百分点，仅21.1％认为两岸应减少交流，比去年降0.8个百分点。

今年局势亦促使民众统独立场产生波动。认为两岸“先维持现状再看”的比例，降至28.7％，比去年（38.1％）大幅减少10个百分点，创《远见》民心动向大调查12年来新低；“赞成台湾独立”的从去年的25.5%成长至29.8％，“赞成与大陆统一”的从4.5%微幅上升至6.3%；“永远维持现状”则来到历年新高，占25.1％。

然而整体就“先维持现状再看”与“永远维持现状”合并为“维持现状”，可发现“维持现状”比例稳定维持在五成以上，仍高于“赞成台湾独立”。

《远见》本次调查虽可看出民心转变端倪，但大势并未改变，66.3％民众认为未来10年大陆不可能实现与台湾统一。

至于对两岸经济与发展比较，51.3%认为大陆大学生较有竞争力，高于认为台湾较优的29.7%；52.2％认为大陆经济发展较有竞争力，高于认为台湾较优的34.7％；至于关键产业，61.9％民众认为台湾科技业较有竞争力，远高于认为大陆较强的25.1％。33.7%对大陆印象变差28.7%盼两岸关系先维持现状

此外，受访的各单位对台湾2021年总体经济预测普遍看好，经济成长率预测，从中央银行的3.28％、中经院3.42％，到主计总处3.92％、台经院4.1％，高出过去多年的台湾平均成长率约1.7％甚多，也远远高于一般民众的预期。

《远见》调查发现，39.3%民众对2021年经济发展较悲观，高于认为会变好的37.1%。其中，不同年龄族群的期待大不相同，乐观程度与年龄成反比，20至29岁有高达46.9％认为会变好，看好指数随着年龄升高一路下降。

世代期待的差异，同样出现在“个人财务”预测。民众评估自己的财务状况，33.3％认为会变好，31.1％认为会变差。40岁以下族群特别有期待，20至29岁甚至高达62.1％觉得会变好，远高于觉得会变差的15.5%，而30至39岁也有44.5％觉得会变好。

《远见》观察，这样的世代差异，符合疫后经济结构变动呈现的“K型复苏”，Ｋ型上端是资通讯网络产业，网络与电脑相关产业不断上扬，因此，数码素养较佳的年轻世代，未来一年将有机会发挥；相对地，Ｋ型下端倾向传统实体产业，年纪较高族群，面对既有模式改变，出现未知与不安。

此外，本次调查因应疫情，增加一项生活议题。面对全球边境管制，喜爱外出旅游的台湾人，在解禁之后期望往哪去？结果不出所料，民众最想去旅游的国家首推日本，高达42.1％民众表达意愿，远高于排名第二的中国大陆4.7％、排名第三的韩国3.0％。但近日来全球疫情更趋严峻，台湾12月1日也将推出更严峻的秋冬防疫专案，民众仍要耐心等待出国解禁时机。