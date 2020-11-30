赵立坚转发的图片画家吁澳总理面对现实

中国外交部发言人赵立坚今早（30日）在推特上转发澳大利亚军装男子持刀要挟孩童的图片，引起澳洲总理莫里森的不满，创作这张图片的画家回应时说，他希望莫里森“好好面对现实”。

据中国观察者网报道，这张图片是中国青年画家“乌合麒麟”创作的讽刺漫画，题目为“和平之师”。画家是根据澳洲特种部队割破两名被指同情恐怖组织塔利班的14岁男子喉咙的信息而创作这幅图画。澳洲媒体本月报道，澳洲特种部队成员被指将这两名阿富汗男孩割喉后，将尸体丢进河里。

综合彭博社和路透社报道，一份由政府委托他人负责的报告本月揭露，在阿富汗服役的澳洲特种部队士兵涉嫌参与39起非法杀害囚犯、农民和其他平民的案件。经过四年调查后，报告提到有可靠信息显示，25名军事人员可能共谋参与，36起案件应该移交警方进行刑事调查。

许多网民在留言板上谴责对澳洲士兵的行为，写道“澳大利亚天天喊着人权，竟然干着杀戮的勾当！”“必须谴责这种行为”“西方国家所谓的人权呢？流氓强盗的后代，做出这些事情也不奇怪了！”

这张图片也被推特折叠，并出现图片“含有潜在敏感内容”警示字句，但网民还是能打开来看。

乌合麒麟说：“希望莫里森好好面对现实，处理好本国问题，整顿驻外部队风气，避免以后再出现类似的国际惨剧，而不是把重点放在谴责别国作者基于事实的创作上。”

图片显示，这名军装男子站在澳洲国旗上面，并用国旗套住疑似孩童的脸部，而国旗覆盖了未完成的阿富汗国旗拼图的一半以上。这名男子也将刀放在小孩童的颈部面前，并看似对着镜头微笑。

疑似孩童则是抱着小绵羊，表情看似痛苦。图片也打上了“别怕，我们来这里是要带来和平”字句。

在赵立坚发布这张图片后，澳洲总理莫里森在记者会上指图片是“虚假”的，并要求北京为此道歉。澳洲总理随后在记者会上说，澳洲正要求将“不可接受”的图片删除，并批评“此举完全令人发指，也不能用任何理由来辩解……中国政府应该为这个贴文感到非常羞愧”。

《环球时报》总编辑胡锡进转发莫里森言论反驳道，“这幅广泛流传的画作谴责了澳大利亚特种部队残忍谋杀39名阿富汗平民。莫里森凭什么因为中国外交部发言人使用这幅照片而感到愤怒？他要求中国道歉，简直荒唐可笑，厚颜无耻。”