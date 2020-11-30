为何有人支持小艺人批钟南山带货无贡献？

除了藏族小伙丁真与太极网红马保国外，近期还有一人在中国热闹的互联网上走红。名不见经传的九零后小艺人沈佳欣上个星期五（27日）公然在微博上质问中国工程院院士钟南山后，瞬间被推上舆论的风口浪尖。令人诧异的不仅是她对钟南山辛辣挑衅的批评，更是一些网民对她义无反顾的支持。

沈佳欣发出质问不久，新浪便删除了她的微博头像，还以恶意营销为由将其账号禁言15天。娱乐集团华谊兄弟立刻与自称是旗下艺人的沈佳欣撇清关系，并称保留法律追究的权利。声讨沈佳欣的网民自然也不少，指她无知、凭什么质问抗疫英雄等言论可想而知。这些都在意料之中，唯独挺沈佳欣的声音竟也此起彼伏，虽然微弱，但在钟、沈两人影响力如此悬殊、沈的质问看似如此荒谬的情况下，挺沈的声音显得格外刺耳。

沈佳欣在微博上质问钟南山。（互联网截图）

沈佳欣在那则百余字的博文中，“六问”钟南山在疫情期间有何贡献，并指他为白云山牌的板蓝根代言。她充满讽刺意味的言辞咄咄逼人，不是严肃理性的质问，而是情绪化的宣泄与毫无根据的指控。沈佳欣甚至将钟南山院士写成“种院士”，无论有意还是无意，都是大不敬。

然而，一名尚无多少建树的年轻女艺人对“共和国勋章”得主的谩骂与指责，竟然也获得了一些掌声。

“感觉这女孩思路很清晰，问的也没问题。”——一名网民如是说，还有的追问：“这个女演员哪里说错了？白云山带货王容不得一点批评？” 更有网民直呼“她很勇敢！”，吊诡的是，被“勇敢的”沈佳欣质问的钟南山也多次被民众赞扬勇气可嘉。

一些中国网民力挺沈佳欣。（互联网截图）

王亚中律师在其微信公众号发表了一篇现已被禁的文章，题目是《钟南山为何不能被质疑？他是救世主，还是神仙和皇帝？》。文章称：“说老实话，我没看出沈佳欣的质疑恶在何处。钟南山身为中国工程院院士，食的是纳税人提供的俸禄，理所应当接受纳税人的质询，交代自己为国家和人民作出的贡献。这是最基础的纳税人知情权。”

文章指出，钟南山在疫情初期是第一批抵达武汉支援的专家，精神着实可嘉。但后来接连预言了几次“疫情将在一周后结束”“疫情将在两周后结束”，都被现实打脸，又指他代言了许多预防冠病的中药，“我就不信他了”。

但文章同样没有提供任何有力证据与论述，而是反复阐述“被纳税人供养的科学家为何不许被质疑”的观点。

文章认为：“如果说沈佳欣的质疑有问题，钟南山院士大可一一回应，逐条反驳，予以明正视听。” 事实上，钟南山并非第一次被质疑为商家带货，他之前也对此做过回应。

今年5月中旬，红星新闻曾就钟南山为安慕希、连花清瘟等企业产品打商业广告的指控采访当事人。钟南山当时称自己“一概不知情”，并指“类似传闻太多了，所以我不会去管它，也根本不在乎。”

钟南山院士当时明确地告诉红星新闻：“我从来没有给任何企业和产品代言，我怎么会做那些东西？搞那个和我的业务有什么关系呢？”

钟南山今年5月曾否认自己为商家代言产品。（互联网）

到底钟南山是否有为商家带货，众说纷纭，指责他的人也拿不出确凿证据，但这并非此事件的核心。纵观支持沈佳欣的言论，一个贯穿其中的观点是：小人物也有质问（挑战）权威的权利，无论质问的内容、方式为何，质问的行为本身是神圣且不该被压制的。

因此，虽然沈佳欣的“质疑”缺乏理性与礼貌，但她的行为本身大于内容，在一部分人眼中，此行为召唤出了一种弱者不畏权威的光辉形象，甚至有大卫迎战歌利亚的勇气与魄力。

弱者逆流而上挑战权威的故事也令普罗大众百听不厌，或许恰恰因为大众也是弱者，且没有勇气担当挑战权威的后果。此时若有人越雷池一步，公然挑战权威或既定的规范，甚至振臂一呼煽动众人随行，必然能赢得一些赞许与无以言表的共鸣。

中国飞速发展的互联网生态为众声喧哗提供多样且便捷的平台。虽然当局严格把关，但时不时总有反抗的声音渗透貌似严密坚实的管控墙。近年来这种情况有增无减，而且似乎管制越硬，反弹越大。沈佳欣质问钟南山后被禁言，反而为她赢得同情，不少人并非支持沈的言论，而是反对官方剥夺她发言权。

在声援弱者或反抗权威方面，中国网民似乎越来越“敢怒敢言”，成为官方不得不关注甚至应对的力量。