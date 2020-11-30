被美制裁后不久 港警高层据报已还清银行按揭

美国财政部本月初公布扩大制裁中国及香港官员名单，当中包括香港警务处副处长刘赐蕙；据报该制裁公布后不久，刘赐蕙已还清其西半山嘉富台物业的银行按揭。

网媒“香港01”今天披露上述消息。

资料显示，刘赐蕙于2003年12月，以390万元（港元，下同，约67.3万新元）购入西半山嘉富台单位，单位由刘一人全资持有，并在隔年由中银香港承按。

根据香港土地注册处文件资料，刘赐蕙随后在2006年7月将单位转按至花旗银行，接着又在2010年2月转按至创兴银行。两次转按的文件均以“All moneys”注册，外界无法得悉按揭金额。

美国公布将刘赐蕙增至制裁名单后两周，土地注册处最新注册资料显示，刘赐蕙于上周四（26日）已还清创兴银行的按揭，并于翌日将有关文件交付土地注册处。

其实，在刘赐蕙被制裁翌日，“香港01”曾就此向创兴银行查询，但银行当时回应，不评论个別客户事宜。

报道指出，刘赐蕙持有的西半山嘉富台单位为三房一厅，实用面积617平方尺，物业尺价由当年约6300元升至逾2万元，一间主要银行最新估价为1435万元。

在港府6月底落实执行《香港国安法》后，美国今年8月曾宣布制裁中港11名官员，本月初又再宣布制裁另外四人，包括刘赐蕙、香港警务处国家安全处高级警司李桂华、以及中国驻港国安公署副署长李江舟和国务院港澳事务办公室副主任邓中华。

美国财政部透露，禁止商业及金融机构包括银行，与被列入制裁名单的人士有生意往来，同时要求金融机构冻结这些人士的相关资产。