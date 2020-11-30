中国外交部：阿富汗人的命也是命

中国今天（30日）对澳大利亚总理莫里森提出为要挟孩童图画致歉的要求做出反驳，强调“阿富汗人的命也是命”， 澳洲应该为该国军人杀害阿富汗平民道歉。

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说，澳大利亚的一些军人在阿富汗犯下严重罪行，“这是澳大利亚媒体自己报道出来的，也得到澳大利亚国防部调查报告的确认。”华春莹也提到澳洲军人在阿富汗的罪行详情，包括将两名14岁男割喉后，将尸体丢进河里。

华春莹说：“澳大利亚政府应该做的是深刻反思，并将凶手绳之以法，向阿富汗人民作出正式的道歉，并向国际社会郑重承诺永远不再犯这种可怕的罪行。”

中国外交部发言人赵立坚今天（30日）在推特上发布身穿澳大利亚军装的男子持刀要挟孩童的图片。澳洲总理莫里森随后在记者会上指图片是“虚假”的，并要求北京为此道歉。他也说澳洲正要求将“不可接受”的图片删除，并批评“此举完全令人发指，也不能用任何理由来辩解……中国政府应该为这个贴文感到非常羞愧”。

华春莹对于莫里森的言论做出回应时说：“你刚才讲到他说中国政府应该‘feel ashamed’（感到羞愧），那么澳大利亚的军人派到阿富汗去是不是澳大利亚政府的行为？澳大利亚有军人犯下如此残暴的罪行，澳大利亚政府是不是应该‘feel ashamed’，是不是应该为他们的军人在阿富汗残杀无辜的平民‘feel ashamed’？”