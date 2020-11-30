香港新增76起确诊病例 防疫措施再收紧

香港冠病疫情持续恶化，今天（30日）又新增76起确诊病例。香港特首林郑月娥宣布进一步收紧限聚防疫措施，包括限聚令由四人上限收紧至两人，公务员居家办公等。

据香港星岛日报网报道，林郑月娥说，新一波疫情严峻，在与政府防疫专家会面后，专家也认为有恶化迹象。

今日新增的76宗确诊中有九宗本地个案属源头不明案，林郑指出，每宗本地个案显示社区存在隐性传播者。不少人曾去过多个地方并曾接触多人，追踪难度大。

因应疫情发展，林郑宣布进一步收紧限聚防疫措施，所有措施自周三起生效，将维期两星期。

新的防疫措施包括，餐饮业务及表列处所方面，目前食肆四人一桌的人数缩减至两人，食肆的营业时间缩短至晚上10时，场所内只可开放一半座位，桌与桌之间的间隔等措施继续维持。

游戏机中心、游乐场所、麻将或天九场所、泳池及卡拉OK等场所需关闭，个别政府表演场所只留作适当排练用途。美容院、按摩院、健身中心及体育处所等不需关闭，但不能多于两人一组活动。

另外，除了提供紧急和必须的公共服务人员外，公务员周三起在家工作。

另外，俗称“限聚令”的禁止群组聚集规例，将由四人再次收紧至两人。

香港第四波疫情来势汹汹，昨天新增115起确诊病例，为第四波疫情暴发以来首次单日“破百”。港府已宣布全港幼稚园及中小学下周三起停止面授课及校内活动。