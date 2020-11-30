浙江疾控中心列出九类须戴口罩人群

浙江省疾病预防控制中心指出，按行业管理规范要求，浙江公共服务场所人员、重点机构场所工作人员等九类人群必须佩戴一次性医用口罩或一次性使用的医用外科口罩。

据澎湃新闻报道，这九类人群分别是：

到医疗机构就诊、探视、陪护的人员，或有发热、咳嗽等症状的人员； 水产品、冷冻食品、农副产品仓库、批发市场、农贸市场等场所的工作人员，运输、选购上述产品的人员； 养老院、敬老院、福利院提供服务的工作人员和外来人员； 火车站、汽车站、水运站、机场等场所工作人员，飞机、列车、公共汽车、出租车、网约车、水上巴士等交通工具司乘人员； 商场、超市、酒店、宾馆等公共场所的工作人员及顾客； 银行、展览馆、图书馆、博物馆及各类办事服务大厅等的工作人员和进入人员； 药店、理发店、美容院、影剧院、游艺厅、网吧、体育场馆、KTV等密闭场所的工作人员及顾客。 进入幼儿园、中小学、大中专院校的外来人员及校园内值守人员、清洁人员、食堂工作人员等服务人员； 其他处于通风不良（如厢式电梯、公共厕所）或人员密集场所（如景区售票口、出入口等）的人员。

另外，浙江省疾病预防控制中心主任王帧今天在新闻发布会上说：“年老体弱者、慢性疾病患者外出时，去户外、公园、夜间集市等公共场所与他人难以保持一米以上安全社交距离者，以及进出没有人员聚集的室内密闭公共场所者，建议佩戴口罩。”

至11月29日，浙江已连续166天无新增本土确诊病例报告，累计报告确诊病例1294例，其中境外输入病例75例，目前在院治疗的确诊病例五例。