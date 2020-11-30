继牛肉煤炭红酒后 中澳再因漫画交锋

中国和澳洲之间爆发激烈口水战。针对澳洲总理莫里森（Scott Morrison）就一幅澳大利亚士兵割喉阿富汗儿童的漫画要求中国道歉，中国外交部发言人华春莹今天反驳说，澳洲政府才应该向阿富汗人民正式道歉。

中国外交部另一名发言人赵立坚今天在其个人推特账号上发布了中国画家“乌合麒麟”的一幅讽刺漫画，漫画中一名澳大利亚士兵用刀抵着一名儿童的喉咙。赵立坚在推文中说，对澳洲士兵在阿富汗屠杀平民和囚犯感到震惊，“我们强烈谴责这一行径，并呼吁追究当事者的责任。”

赵立坚的帖子引起莫里森迅速而强烈的反应。据澳洲天空新闻台等媒体报道，莫里森今天专门举行记者会，指责赵立坚发布的漫画是捏造的，“令人恶心”，“中国政府应该为这一帖子的发布感到羞愧，这贬低了他们在世人眼中的形象。”

莫里森表示，对这一令人愤慨的帖子，澳洲正在寻求中国中国政府的道歉，希望中方立即将其删除。

华春莹今天在记者会上则对莫里森的指责反唇相讥。她说，澳大利亚军人在阿富汗犯下严重罪行，这是澳大利亚媒体自己报道出来的，也得到了澳大利亚国防部调查报告的确认。

华春莹称，赵立坚发布的是“个人推文”。她接着质问，澳洲政府对赵立坚的推文“反应如此强烈，是想说明澳大利亚有军人冷酷的杀害阿富汗无辜平民有理，但有人谴责这种冷酷罪行，反而无理了吗？阿富汗人民的命也是命，澳大利亚政府应该做的是深刻反思，并将凶手绳之以法，向阿富汗人民作出正式的道歉，并向国际社会郑重承诺，永远不再犯这种可怕的罪行”。

澳洲官方11月发布的一份报告指出，在阿富汗服役的澳洲特种部队被控涉及39项对阿富汗囚犯、农民和其他平民的非法杀戮。

北京有关学者认为，莫里森对漫画反应的激烈程度有些出人意料。漫画本身就具有夸张特性，这张漫画也算不上捏造事实，因为澳洲官方报告披露过澳洲军人在阿富汗杀害儿童的内容，

这名学者指出，中澳新一轮口水战表明，莫里森前几天对中国的善意表态没有收到任何效果，中澳关系短期内不仅难以改善，还有继续恶化的可能。中国已认定澳洲是美国打压中国的帮凶，并决定在经贸等领域“教训”澳洲。

中国是澳洲最大的贸易伙伴。随着今年以来中澳关系不断下滑，中国以质检问题和反倾销等理由，开始限制从澳洲进口肉类、木材、棉花、煤炭、大麦、海鲜以及葡萄酒。澳大利亚已决定就此向世界贸易组织提出指控。



