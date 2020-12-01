港媒：四川省长尹力将担任福建省委书记

港媒引述消息称，中共政治局在昨天召开的会议中，对于福建、海南、农业农村部的高层人事案已拍板，四川省长尹力将担任福建省委书记，海南省长沈晓明将升任省委书记，甘肃省长唐仁健则担任中国农业农村部部长。

《星岛日报》在今天的报道中，披露上述消息，但强调尚未获权威管道确认。

据报道，现任福建省委书记于伟国、海南省委书记刘赐贵，都已经年满65岁，已达正省部级官员退休年龄。

盛传将主政福建的尹力，现年58岁，山东临邑人，毕业于山东医科大学，后来在俄罗斯获得医学博士学位，也曾在美国哈佛大学公共卫生学院进修。

尹力曾在中国国务院研究室工作，后来调至卫生部，官至副部长，之后历任国家食品药品监督管理局局长、国家卫生和计划生育委员会副主任。2015年，他空降四川担任省委副书记，翌年升任省长。

而传将升任海南省委书记的沈晓明，现年57岁，浙江绍兴人，也是医生出身。他曾任上海儿童医学中心院长、上海第二医科大学校长，后来从政担任上海市教育委员会主任、副市长、浦东新区区委书记、上海自贸区管理委员会主任。2016年，他调任教育部副部长，翌年空降海南省委副书记、省长。

至于农业农村部的人事调整，现任部长韩长赋已经66岁，此前盛传该部党组副书记、副部长韩俊将扶正，但韩俊已经空降吉林出任省长。最新消息称，甘肃省长唐仁健将出任农业农村部部长。

今年58岁的唐仁健是重庆人，经济学博士，长期在农业系统工作，本身是一位农业专家。

资料显示，唐仁健大学毕业后就进入农业部工作，时间长达15年，曾任副司长；1998年，他选调中央财经领导小组办公室农村组，后来提拔为组长；2006年，他担任中央财经领导小组办公室副主任，同时兼任中央农村工作领导小组办公室副主任、国务院扶贫开发领导小组副组长等职。

他后来担任广西自治区常务副主席，中央农村工作领导小组办公室主任。2017年，空降出任甘肃省委副书记、省长。

报道也引述消息称，唐仁健出任农业农村部部长一职后，其留下的空缺将由江苏省委副书记任振鹤替补。