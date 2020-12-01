《人民日报》批澳洲指责中国是“十足虚伪”

澳洲士兵杀童漫画事件在中澳两国引发口水战，中国官媒《人民日报》发文指责澳大利亚在这起事件上“无理指责”中国，“十足虚伪”。

《人民日报》今天（12月1日）发表署名“钟声”的评论文章提到，澳大利亚一些军人在阿富汗犯下严重罪行，“事实十分清楚，澳方根本赖不掉”，澳洲政府现在应该深刻反思并将凶手绳之以法，向阿富汗人民作出正式道歉。

《人民日报》也批评称，一些澳洲政客一向以“人权卫士”自居，实则大搞双重标准，应该反躬自省，“多想想如何采取措施解决自身存在的严重违反人权、违背人类公理的问题，停止借人权问题干涉别国内政，停止搞政治操弄那套把戏”。

文章强调，阿富汗人民的生命理应得到尊重，“澳方欠阿富汗人民一个交代，欠世界一个交代”，并呼吁澳洲正视问题，不要转移视线，推卸责任。

中国外交部发言人赵立坚昨天在个人推特账号上发布中国画家“乌合麒麟”的一幅讽刺漫画，漫画中一名澳大利亚士兵用刀抵着一名儿童的喉咙。赵立坚在推文中说，对澳洲士兵在阿富汗屠杀平民和囚犯感到震惊，“我们强烈谴责这一行径，并呼吁追究当事者的责任。”

针对澳洲总理莫里森（Scott Morrison）就这幅漫画要求中国道歉，中国外交部另一名发言人华春莹昨天反驳说，澳洲政府才应该向阿富汗人民正式道歉。