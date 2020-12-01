新西兰就杀童漫画向中国表达关注

新西兰总理阿德恩今天（12月1日）提到，新西兰政府就杀童漫画，向中国表达关注。

据路透社报道，阿德恩在新西兰国会对记者说：“新西兰已直接向中国当局表达我们对使用这张图片的关注。”

她也说：“这是一个没有事实依据的帖文，当然会引起我们的关注。”

新西兰与澳大利亚两国地理位置相近，并有着紧密的文化联系和稳固的经济联系，但中国是新西兰最大的贸易伙伴，双向贸易额超过330亿新西兰元（310亿新元）。

新西兰在联署声明中呼吁北京撤回取消香港立法会议员资格的决定。

新西兰也是情报共享组织“五眼联盟”的成员国之一，其他联盟成员为澳大利亚、英国、加拿大和美国。

阿德恩政府也不顾北京的警告，表达对台北参加世界卫生组织（WHO）的支持。

中国外交部发言人赵立坚昨天（11月30日）在个人推特账号上发布中国画家“乌合麒麟”的一幅讽刺漫画，漫画中一名澳大利亚士兵用刀抵着一名儿童的喉咙。赵立坚在推文中说，对澳洲士兵在阿富汗屠杀平民和囚犯感到震惊，“我们强烈谴责这一行径，并呼吁追究当事者的责任。”

针对澳洲总理莫里森（Scott Morrison）就这幅漫画要求中国道歉，中国外交部另一名发言人华春莹昨天反驳说，澳洲政府才应该向阿富汗人民正式道歉。