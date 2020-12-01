涉嫌受贿被起诉 台立委苏震清要绝食自清

台湾立委苏震清日前被控涉收贿遭起诉，苏震清的太太廖靖汝质疑侦查过程中，许多关键录音录影档案遭杂讯遮掩，怀疑当中是否有隐匿诱导被告的行为，希望能获公平审判机会。廖靖汝和律师陈佳瑶今天上午11时30分也召开记者会，宣布苏震清将开始在看守所内绝食抗议。

综合TVBS和奇摩新闻报道，苏震清被控收受前太流负责人李恒隆2580万元（新台币，下同，约120.75万新元），台北地检署今年9月间依贪污治罪条例起诉，并将在押的苏震清移审台北地方法院。

廖靖汝日前在律师等人陪同下召开记者会落泪表示，从媒体报导中好像看到一个完全不认识、妖魔化的苏震清，但这绝不是自己相知、相守30几年的丈夫。

她质疑，律师调阅的侦查笔录相关档案中，发现讯问过程有许多关键的录音录影档案，遭到杂讯遮掩，这其中是否有隐匿了诱导被告、或是条件交换的不正当行为，而遭到杂讯遮蔽的总时数将近六小时，这件事居然发生在资源最多的北检。

此外，廖靖汝也在现场播放李恒隆及李恒隆帐房的音档，证明声音有杂讯，也说相信苏震清的为人处事，绝对禁得起检验，之所以站出来，只是要求能获得公平审判的机会，并要求监察院及相关单位，主动介入调查。

苏震清辩护律师陈佳瑶则指出，这些关键录音被消音或蒙蔽，这很严重，所以送专业机关鉴定，认为这不排除有人为因素影响；这起案件不管终局判决如何，苏震清说，愿意受到法院公正的审判，但希望能还给他公平审判的空间，也希望法院保障程序正义。