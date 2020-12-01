流失百年“马首”铜像回归北京圆明园

中国国家文物局、北京市政府今天在圆明园正觉寺举行“圆明园马首铜像划拨入藏仪式”。圆明园马首铜像结束160年的流离，成为第一件回归圆明园的流失海外重要文物。

综合北京商报、每日经济新闻等中国媒体报道，中国国家文物局局长刘玉珠在仪式上说，马首铜像结束百年流离，马首归园，树立了新时代流失文物回归原属地的成功范例。中国国家文物局博物馆与社会文物司司长罗静向北京市海淀区圆明园管理处交接了马首铜像划拨入藏清册，马首不再是一件皇家私藏，而是属于全体中国人民的文化遗产。

12月1日，“圆明园马首铜像划拨入藏仪式”在北京圆明园正觉寺举行。中国国家文物局正式将圆明园马首铜像划拨北京市海淀区圆明园管理处收藏，成为第一件回归圆明园的流失海外重要文物。《百年梦圆——圆明园马首铜像回归展》同期开展，流失海外160年的马首铜像终于返回原属地。图为在圆明园正觉寺文殊亭展出的马首。（中新社）

据报道，《百年梦圆——圆明园马首铜像回归展》将对公众开放，展览以马首回归为主线、分为圆明重光、万园之园、马首回归三个单元，展出文物、照片等共约100组件，它作为正觉寺基本陈列持续展出。

北京圆明园十二生肖兽首铜像原为圆明园海晏堂外的喷泉的一部分，是清乾隆年间的红铜铸像。1860年英法联军侵略中国，火烧圆明园，兽首铜像开始流失海外。

随着马首铜像入藏圆明园，目前已有包括牛首、猴首、虎首、猪首、鼠首、兔首在内的七尊圆明园流失兽首铜像通过不同方式回归中国。其中猪首铜像由已故澳门赌王何鸿燊于2003年出资购买后送归中国。

目前，十二兽首铜像中已有七尊回归中国，另五尊仍下落不明。

据中新社报道，这七尊兽首铜像的回归时间及收藏馆所如下：

2000年，中国保利集团公司在香港的拍卖会上斥资3300万港币购得虎首、牛首和猴首铜像。这三件圆明园兽首铜像现藏于保利艺术博物馆。

2003年初，中华抢救流失海外文物专项基金在美国寻访到猪首的下落。经过努力争取，美国藏家同意将猪首转让给该基金。

2003年9月，何鸿燊向该基金捐款人民币600余万元将猪首铜像购回。其后转赠保利集团，现由保利艺术博物馆收藏。据悉，这也是目前唯一以公益方式回归的圆明园兽首铜像。

2007年，何鸿燊斥资6910万港币购得圆明园马首铜像并宣布捐赠国家。该兽首铜像将回归原属地，由北京市圆明园管理处收藏。

2013年4月26日，法国皮诺家族在北京宣布将向中方无偿捐赠流失海外的圆明园十二大水法中的青铜鼠首和兔首。现由中国国家博物馆收藏。

其余的蛇首、鸡首、狗首、羊首、龙首铜像下落仍不明。2018年12月曾有疑似圆明园龙首铜像现身海外拍卖会，但其真伪仍存疑。

