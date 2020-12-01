彭博：中国借澳洲威慑美盟友或适得其反

中澳两国关系陷入低谷，彭博社认为，中国对澳洲展开经济攻势，目的包括警告其他国家不要为不符合北京利益的事项，尤其是在候任美国拜登准备团结美国盟友的情况之下，但中国此举已出现适得其反的迹象。

彭博社报道，中国对部分澳洲葡萄酒实施临时反倾销措施，保证金比率高达212.1%，并限制澳洲煤炭、铜和大麦等商品进口。中国外交部发言人赵立坚昨天在推特上发布澳洲士兵用刀抵着儿童喉咙的讽刺漫画。针对澳洲总理莫里森就这幅漫画要求中国道歉，中国外交部另一名发言人华春莹昨天反驳说，澳洲政府才应该向阿富汗人民正式道歉。

文章提到，对北京而言，针对澳大利亚采取行为，是期望这能对加拿大、欧盟、日本等起到威慑作用，并阻止这些国家加入由美国领导的反华阵营。中国官员认为，莫里森政府是最会批评中国的人士之一，也是轻易应对的目标，并提到中国占澳大利亚贸易总量的约35%，是排名其后的日本的超过三倍，但澳洲只占中国商贸的不到4%。

南京大学国际关系教授朱峰认为，中国想要警告其他国家不要建立反华联盟“是很自然的事”。

文章提到，中国正预测，大部分西方国家不会寻衅惹事，从而避免像澳洲一样受到贸易报复，尤其是冠病疫情对经济构成沉重压力。与此同时，中国也在通过促进贸易、第五代移动通信技术（5G）网络投资、提供冠病疫苗等，与日本、韩国和东南亚各国增强关系。

不过，中国的举动却让外界更加担心中国的经济胁迫做法，最终可能导致中间阵营倒向美国。拜登已经承诺，将重新构建因现任美国总统特朗普的“美国优先”政策而受损的盟友关系，部分盟友也会更加愿意与拜登政府构建亲密关系。