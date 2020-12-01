新华社评蛋壳公寓：绝不能让割韭菜者一跑了之

蛋壳公寓近期发生“爆雷”事件，中国官媒新华社今天对此发表评论文章，称绝不能让“割韭菜”者一跑了之。

文章写道，蛋壳公寓“爆雷”的余波仍在持续发酵，公众对资本镰刀“割韭菜”行为予以了谴责和追问。长租公寓本是乘“租购并举”政策东风填补市场空白的创新商业模式，如今却成为某些人“钻空子”的马甲外衣，相关部门绝不能让“割韭菜者”一跑了之。

文章写道，2018年至今，长租公寓已陆续“爆雷”超过170家，“资本盛宴”后的残羹冷炙几乎全由房东和租客等自行消化。以此次“爆雷”的蛋壳公寓为例，该企业在2018年初获得了数十亿元融资，随后对房东和租客施展“高收低租”“长收短付”的倾销方式，迅速扩大市场规模、提高自身估值，并成功登陆资本市场。上市背后的风投机构、公司高管可谓赚得盆满钵满。

文章指出，如今，企业资金链断裂，把租赁矛盾留给了房东和租客，各方为之“埋单”。平台一旦“爆雷”，高管只需圈钱跑路玩失踪即可。房东租客精力有限，房管局、公安部门难断租赁纠纷，有时法院缺乏定罪依据……惩处力度不足，就很难震慑想要钻空子、“割韭菜”的不法商人。

文章认为，相关部门必须切实履行协同监管责任，在规范发展上下足功夫，建章立制、重拳出击，遏制不法冲动、打击犯罪行为，维护好广大人民群众合法权益。