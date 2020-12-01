香港与新加坡旅游气泡延期至今年以后

香港特区政府今天透露，因应香港冠病疫情最近的发展，香港与新加坡两地政府决定将“航空旅游气泡”（新加坡称“航空泡泡”）启动日期延至2020年后，并会在12月底检视2021年的安排。

据港府新闻网站消息，港府发言人今天表示，港新两地政府于11月21日作出“航空旅游气泡”的延期公布后，一直密切留意双方疫情的发展。鉴于香港的疫情严峻，本地源头不明个案迅速增加，两地政府遂决定再次延迟“航空旅游气泡”的启动日期。

发言人并说，如果有旅客已预订2020年12月份的专属航班，可联络相关航空公司，并按个人情况调整行程。

香港昨天新增76起冠病确诊病例，其中九起源头不明；而前天则新增115起确诊病例，是第四波疫情暴发以来首次单日“破百”。截至昨天，香港最近暴发歌舞群组导致的感染人数，累计增至519起确诊病例，是香港疫情中规模最大的群组。

港府专家顾问许树昌昨天在电台节目上指出，香港第四波疫情上升速度较上一波快，确诊数字短期内达至三位数，加上不明源头病例比例高，反映社区有广泛隐形传播链，情况令人担心。

他说，目前难以评估这次疫情何时达高峰，以目前走势判断，可能会延续至圣诞。许树昌又警告如不立即收紧措施，疫情可能延至圣诞过后甚至新年。