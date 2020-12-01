调查：逾八成港企因RCEP拟未来三至五年扩展国际市场

汇丰银行周二称，逾八成香港企业计划于未来三至五年扩展国际市场，以寻找新供应商及贸易伙伴，并相信区域全面经济伙伴协定(RCEP)将为香港企业，特别是中小企带来更多机遇。

根据路透社报道，汇丰发表的一项商贸调查结果显示，香港企业正着力应对市况未明下的变化，并持续投资业务，为未来业务逐步复元作准备。尽管三分之二受访香港企业预期明年收入未必录得增长，五成企业仍计划加大业务投资，另有两成打算维持目前投资水平。

约四分之三的受访港企(72%)预期业务将可于2022年底前恢复至疫情前盈利水平。另外，四分之三正就业务营运推行变革措施，以满足客户不断变化的需要，比例为全球受访市场中最高。

“他们正从多方面着手，以应对新的需求模式，包括业务营运数码化、市场区域扩展、供应链改革，以及增加对环境、社会及管治的关注度等。”汇丰香港工商金融主管赵民忠说。

此外，逾八成港企计划于未来三至五年扩展国际市场，以寻找新供应商及贸易伙伴(51%)、提升竞争优势(50%)及把握客户需求增加的机会(48%)，而亚太区仍然是港企扩展计划的首选市场(60%)。

“香港作为国际商业及贸易枢纽，将继续受惠于贸易自由化，包括最近的RCEP。”赵民忠并称，“RCEP的协调产地来源规则等有利措施，亦可减少区域贸易之间的摩擦，为香港企业，特别是中小企，带来更多机遇。”

调查还显示，供应链为几乎所有香港企业(98%)均关心的议题。为了加强抗逆力，香港企业会重塑供应链，采用与客户群更接近的供应商。

汇丰于今年9至10月进行该项调查，访问了来自39个市场逾万间企业，当中包括351间香港企业。

香港特首林郑月娥此前在“一带一路高峰论坛”致辞时指，香港有足够条件加入RCEP，并已经得到部分国家支持加入这个协定。

