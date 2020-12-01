华春莹：敦促加拿大释放孟晚舟

华为首席财务官孟晚舟被加拿大拘留至今满两年，诉讼仍在持续。中国外交部发言人华春莹说，事实已经充分证明，孟晚舟被捕是一起严重的政治事件，再次敦促加拿大立即纠正错误，释放孟晚舟平安回到中国。

据《环球时报》报道，华春莹今天在例行记者会上说，美国政府炮制上述事件不是出于什么法律原因，其真正的目的是要打压中国的高科技企业，阻挠中国的科技发展，“加拿大政府扮演了美方的帮凶，负有不可推卸的责任”。

她说：“孟晚舟没有违反任何加拿大法律，却被无理拘押至今，我们对此表示愤慨，也再次予以强烈的谴责。”

华春莹强调，中国政府维护本国公民正当合法权益的决心坚定不移，将会为此继续采取一切必要措施。“我们再次敦促加拿大立即纠正错误，释放孟晚舟平安回到祖国。”

美国政府2018年间指控，华为透过香港星通技术公司及汇丰银行帐户与伊朗交易，违反美国对伊朗的制裁措施，而孟晚舟未诚实告知汇丰，涉嫌隐瞒。在美国要求引渡下，加拿大警方于同年12 月1日在温哥华机场逮捕孟晚舟，自此进入司法诉讼。

另一方面，中国驻加拿大大使丛培武昨天也与孟晚舟通电话，表达慰问，并称孟晚舟被加拿大“错误拘押”已有两年，中国对此十分掛念。

据中国驻加拿大使馆官网消息，丛培武说，中国政府维护中国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移，将继续敦促加拿大认真对待中国的严正立场和关切，“纠正错误作法”，尽快作出将孟晚舟释放的正确决定，并确保孟晚舟平安回到中国。

“公道自在人心，正义必将来临！请你坚定必胜信念，继续保持健康。我们期待你尽早平安回家。”