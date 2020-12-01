福建海南两省更换一把手

中国福建和海南两省更换一把手，四川省长尹力将接替于伟国出任中共福建省委书记，海南省长沈晓明则升任海南省委书记，接替刘赐贵。

新华视点微博账号是在今天（12月1日）发布中共中央的这项决定。

公开资料显示，尹力今年58岁，早年曾在国务院研究室工作，2003年被调派到卫生部，2008年出任卫生部副部长，2013年转任国家食品药品监督管理总局副局长和国家卫生和计划生育委员会副主任。他在2015年空降至四川，出任省委副书记，隔年同时担任省长。

今年57岁的沈晓明在儿科领域工作多年，曾任上海第二医科大学校长和上海交通大学常务副校长。他在2008年出任上海市副市长，之后担任上海市委常委。沈晓明2016年短暂担任中国教育部副部长，隔年空降到海南，出任海南省委副书记与省长。

于伟国和刘赐贵两人今年都是65岁，达到正省部级官员退休年龄，预料将退居二线。

香港《星岛日报》早前引述消息人士报道，中共政治局在昨天（11月30日）召开的会议中，拍板敲定福建、海南、农业农村部的高层人事案。在农业农村部人事调整方面，现任部长韩长赋已经66岁，此前盛传该部党组副书记、副部长韩俊将扶正，但韩俊已经空降吉林出任省长。最新消息称，甘肃省长唐仁健将出任农业农村部部长。

另据澎湃新闻报道，原河南省委常委，常务副省长、省政府党组副书记黄强履新，获委任四川省委委员、常委、副书记，预料将接替尹力四川省长的职位。

同时，浙江省委常委、常务副省长冯飞则履新海南，担任海南省委副书记，预料将接替沈晓明出任省长一职。