本来就已陷入低谷的中澳关系因为一副讽刺漫画，令两国爆发新一轮的口角。

有评论认为，澳大利亚在处理与北京的关系时，摸不清北京的最终目标（endgame）是什么，才会令双方关系持续恶化。

中国外交部发言人赵立坚昨天（11月30日）在个人推特账号上发布了中国画家“乌合麒麟”的一幅讽刺漫画，漫画中一名澳大利亚士兵用刀抵着一名儿童的喉咙。赵立坚在推文中谴责澳洲士兵在阿富汗屠杀平民和囚犯的行径，呼吁追究责任。

中国画家“乌合麒麟”的一幅讽刺漫画中一名澳大利亚士兵用刀抵着一名儿童的喉咙。中国外交部发言人赵立坚转发这则漫画，引来澳大利亚不满。（微博）

澳大利亚总理莫里森同日批评漫画属于捏造，称其“令人恶心”，要求中国为此道歉；中国外交部则反驳指澳政府应为士兵在阿富汗犯下的罪行感到羞愧，向阿富汗人民道歉。

澳大利亚政治评论员凯特琳·墨菲（Katharine Murphy）30日在英国《卫报》专栏中指出，即便莫里森态度强硬地要求中国为漫画道歉，他其实最想要的还是“重置”（reset）与北京的关系。

墨菲说，这是因为随着中澳关系在今年急速恶化，中国已陆续限制澳大利亚的大麦、牛肉、煤矿、红酒等产品的进口，令贸易上与中国关系紧密的澳大利亚大受打击。

莫里森在昨天的记者会上也呼吁中澳重启对话，直言希望这次的漫画事件能让双方“在不设条件的情况下坐下来，理性的针对这些课题开始对话。”

他也强调，自己对中澳关系的最终目标是希望两国在互相尊重的基础上和平共存。

莫里森没有明说的是，与不少区域国家一样，修复澳中关系的目的之一是：保住国内产品外销的庞大市场，延续过去经济上靠向中国、军事上靠向美国的双向战略。

即便对漫画表达强烈不满，澳大利亚总理莫里森依然希望“重置”与中国的关系。（路透社档案照）

等待重置的中澳关系

那么中国的终极目标又是什么？在墨菲看来，澳洲面对的一大难题恰恰是，它不知道北京到底要什么。

澳大利亚今年8月拒绝与美国国务卿蓬佩奥一同批评北京，莫里森上周在对英国智库发表的演讲时也罕见称赞中国脱贫成果，但在北京看来，这些显然仍不足让双方关系重置。

英国剑桥大学王后学院院长、安联（Allianz）首席经济学家埃里安（Mohamed A. El-Erian）分析指出，在新形势下，采取与美国建立军事关系、与中国建立经济关系的“三角关系”的战略将面临越来越多困难。

埃里安前天（29日）在彭博撰文分析指出，中国越来越追求与他国建立“特别的双边及区域关系”，从一带一路到疫苗、口罩外交等都是显例，华盛顿认定北京的举措对美国造成威胁。

在这样的背景下，特朗普政府绕过多边关系直接拿中国“开刀”，中国也跟着效法，挥舞“关税大棒”向与美国有特殊关系的国家“开刀”，于是乎，任何企图在中美间采“三角关系”的国家，都可能受到波及。

澳洲正好属于“经济靠中国、安全靠美国”的国家。按这个逻辑推断，埃里安对中澳关系前景持悲观态度。他认为，中国对澳大利亚红酒加征的关税只是一个开始。

中国此前已对澳大利亚的红酒、煤矿、牛肉等产品加征关税，限制入口。图为杭州超市内的澳大利亚红酒。（法新社）

西方媒体反应不一

相较于打击澳洲经济的关税策略，漫画风波尽管吵得激烈，很可能只是个口水仗罢了。

但在这个问题上，包括澳大利亚广播公司（ABC）在内的当地各大媒体几乎都一边倒的与政府立场一致，强烈谴责北京，指漫画为虚假信息。但其他西方媒体则出现不一样的声音。

同样在英国《卫报》，澳大利亚资深媒体人哈米什·麦克唐纳（Hamish Mcdonald）就对北京和堪培拉各打五十大板，一方面批判赵立坚的推特发文是“恶意中伤”（cheap shot），另一方面则指出此次漫画的内容与此前西方媒体的讽刺漫画差别不大，并批评莫里森反应过度。

澳大利亚资深媒体人哈米什·麦克唐纳对北京和堪培拉各打五十大板，认为莫里森对漫画反应过度。（网站截图）

传统上立场偏右的《每日邮报》则在报道中指出，这则漫画参考了澳大利亚此前公布的调查报告中，有关澳大利亚军人在阿富汗割喉杀害两名14岁少年的事件。

澳大利亚邻国新西兰则就漫画对中国表达关注。据路透社报道，阿德恩在新西兰国会对记者说：“新西兰已直接向中国当局表达我们对使用这张图片的关注。”

她也说：“这是一个没有事实依据的帖文，当然会引起我们的关注。”

部分西方媒体将阿德恩的谈话解读为，新西兰声援澳洲，齐声批评中国发布含虚假信息的漫画。