乌合麒麟新画作《致莫里森》发布

一张漫画引发澳大利亚总理莫里森强烈不满的中国画家乌合麒麟没有食言，他描述澳洲士兵在阿富汗残杀少年又一作品，星期二（12月1日）晚上通过微博发布。

本周一，乌合麒麟同一主题的讽刺插画被中国外交部发言人赵立坚推特转发。在名为《和平之师》的漫画中，一名澳大利亚士兵用刀抵着一名儿童的喉咙，上面还配有文字“不要害怕，我们来给你们带来和平”。莫里森回击，指责中国“发布和伪造一名澳大利亚士兵割喉儿童的宣传图”，要求中国道歉。

莫里森在新闻发布会上说：“这完全是令人发指的，在任何基础上都是站不住脚的……中国政府应该为这一帖子的发布而感到耻辱，这贬低了在世人眼中的他们的形象。”他还称，世界各国都在关注北京如何应对澳大利亚与中国关系中的紧张局势。

继星期一为此事展开论战后，华春莹在星期二的记者会上继续表示，澳方的指责本身就是虚假的，因为网上流传的不是照片，是中国一名年轻人用电脑绘制的插画。绘制的插画同伪造照片，是不同的概念。这张画依据的是澳大利亚国防部已经证实的调查报告，虽然是画，但反映的是事实。

另一方面，澳洲的立场则获得新西兰和法国官方的声援。据路透社等媒体报道，新西兰总理雅辛达·阿登(Jacinda Ardern)表示，新西兰政府已就赵立坚推文中所使用的图片向中方“表达关切”，指该推文“不符合事实”。法国外交部一位发言人说：“我们认为有关推文不符合人们对中国这样一个国家的外交手法的期望。“

乌合麒麟本人也先后回应了有关问题。他星期一在视频中接受中国媒体采访时说：“奉劝莫里森好好面对现实，把注意力和精力都放在本国事务上，比如说好好管理一下自己驻外军队的纪律，以免再发生类似的国际惨剧，也算是为人类做出贡献了。少把精力放在去谴责，以及对别国一个普普通通的画手施加压力，基于事实的创作上去施加压力。”

他说，如果当天晚上有精力的话，可能会再画一张图回应一下。

星期二中午，乌合麒麟在微博中贴出了自己引发莫里森强烈不满的画作，并写道：“听说老莫对我的图很有意见？ ”

乌合麒麟在微博的个人简介中自我介绍为，“超气人政治出柜画手，战狼画手，粉蛆同志，简中艺术家。”