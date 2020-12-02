甘肃四川海南省委副书记换人

继福建海南两省更换一把手后，甘肃四川海南三省的二把手也换人。据报，任振鹤、黄强以及冯飞，已分别出任甘肃、四川以及海南省委副书记。

据《北京日报》旗下的“长安街知事”微信公号报道，任振鹤此前为江苏省委副书记，黄强此前为河南省委常委、常务副省长，冯飞此前为浙江省委常委、常务副省长。

资料显示，今年56岁的任振鹤，湖北恩施州鹤峰县人。他曾任恩施州委副书记，黄冈市委副书记，咸宁市市长、市委书记，湖北省副省长，湖北省委常委、襄阳市委书记等职。

2017年，任振鹤跨省出任浙江省委常委，先后兼任组织部长和纪委书记。2019年7月，他转任江苏省委副书记。

而比任振鹤大一岁的黄强，则曾任国防科学技术委员会秘书长，国家国防科技工业局副局长，甘肃省副省长、省委常委、常务副省长等职。

2018年，黄强转赴河南工作，任河南省委常委、常务副省长。

至于出任海南省委副书记的冯飞，今年58岁，江西都昌人，本硕博均就读于天津大学电力系统及其自动化专业，毕业后进入国务院发展研究中心工作，曾任产业经济研究部副部长、部长。

2014年1月，冯飞转任工信部产业政策司司长，2015年10月升任工信部副部长；2016年8月，冯飞南下浙江任副省长，2017年5月任浙江省委常委、常务副省长。