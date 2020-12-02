台外长不乐见大陆以贸易手段施压澳

台湾外交部长吴钊燮周一（11月30日）接受澳大利亚广播公司（ABC）专访时表示，不乐见中国大陆以贸易手段施压澳洲，并期待台湾与澳洲可签署经济合作协议，深化双边交流。

综合中央社、《联合报》报道，台湾外交部昨晚发布新闻稿指出，吴钊燮在专访中有提到两岸关系、台澳关系、台美关系等议题。该内容将于今天透过电视及网络播出。

外交部表示，吴钊燮在回答台湾应如何面对中国大陆侵略野心时，称台湾位居大陆军事威胁与威权主义扩张的最前线；除坚定持续展现自我防卫决心，台湾也期待与美国、日本、澳洲、印度等理念相近国家加强情资交换及合作，以维护印太区域和平稳定。

吴钊燮重申，总统蔡英文自2016年首度就任以来，始终以负责任、温和稳健态度处理两岸关系，并获理念相近国家的认同。

吴钊燮也以澳洲支持台湾参与世界卫生大会为例，说明台澳日益密切的关系，并表达期盼双方可进一步建立安全对话机制、签署经济合作协议。

至于大陆近日采取行动反对澳洲“倾销”，吴钊燮说，不乐见大陆以贸易手段施压澳洲。他凭台湾过去数十年面对大陆经济威胁的经验，呼吁澳洲政府结合理念相近国家共同面对大陆压力。

关于美国大选后的台美关系，吴钊燮指出，支持台湾是美国跨党派共识，台湾驻美国代表萧美琴日前也与获提名为国务卿的布林肯通话；台湾方面相信拜登政府上任后，台美双方将在各领域持续强化伙伴关系。

澳洲2018年以国家安全为由禁止华为参与建设5G网络，引起中国不满。澳洲今年4月呼吁国际社会对冠病源头进行独立调查，令两国关系雪上加霜。近日爆发的“漫画事件”，更是为两国关系蒙上多一层阴影。

