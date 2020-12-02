莫里森微信发声：漫画事件不会削弱与中国人民友谊

中国与澳大利亚的“漫画事件”仍在发酵，不仅使已恶化的两国关系进一步升级，法国与新西兰也被卷入其中。澳洲总理莫里森昨天在其官方微信账号上发表了题为《来自总理的信息》的文章，强调“漫画事件”不会削弱澳洲与中国人民的友谊。

莫里森以第一人称向澳洲华人社群阐述政府立场文章，截止今早10点25分已有约5万6000人点阅。

据微信公众号“Scott Morrison”的发表的文章，莫里森强调，含有澳洲士兵虚假图片的帖子并不会削弱大家对澳洲华人社区的尊重和赞赏，也不会削弱澳洲与中国人民的友谊，他还强调对澳洲军队与华裔的尊重。

全文如下：

来自总理的信息

Scott Morrison

所有为澳大利亚穿上军服的澳大利亚人都让我感到深切自豪。我为他们辛勤服役以及为保护澳大利亚和澳大利亚国民安全所作出的奉献感到骄傲。我为他们对我们国家及其价值观的忠诚感到骄傲。

这些价值观决定了我们作为一个国家如何处理棘手的问题，例如监察长在关于澳洲国防军的报告中指出的那些问题。

澳大利亚能以透明、诚实的方式处理问题是这个国家的优点，这也是对所有为国服役的军人的认同。

即便据称发生了一些事件，需要采取行动，我们也已建立了诚实、透明的程序来进行处理。这就是自由、民主、开明的国家应有的做法。

澳大利亚将继续忠实于我国的价值观念并保护我国主权。这符合我们的国家利益。

这个含有澳大利亚士兵虚假图片的帖子并不会削弱大家对澳大利亚华人社区的尊重和赞赏，也不会削弱我们与中国人民的友谊。

我们认可、深切感谢并重视几代华裔移民为澳大利亚作出的贡献。

两百多年来，一直有中国移民来到澳大利亚，华裔背景的澳大利亚人为我们的国家做出了巨大贡献。

澳大利亚从华裔人士的贡献中获益匪浅，许多华人都在商业、医药、教育、创意艺术及政治等各行各业中有杰出的表现。

在疫情最初的几周，是澳大利亚华人为我国应对COVID-19全球大流行提供了最有力的防御。

他们是第一批进行自我隔离的人，他们是从中国探亲归来的人，正是由于他们的关心、担当和耐心，澳大利亚才在第一波疫情中得到了保护。澳大利亚人民对此非常感激。

本周我们高兴地迎来了在北领地国际学生试点计划下返澳的第一批国际学生。这包括了来自中国等国家的学生。这些学生将接受为期14天的强制隔离，然后才能开始学习，我们祝愿他们一切顺利。

我们的澳大利亚华人社区将继续发挥举足轻重的作用，确保我国继续成为成功的多元文化国家。