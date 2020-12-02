习近平：保护知识产权就是保护创新

中国国家主席习近平表示，要维护知识产权领域国家安全，加强事关国家安全的关键核心技术的自主研发和保护，依法管理涉及国家安全的知识产权对外转让行为，并强调创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。

据新华社报道，习近平前天在就中国知识产权保护工作举行的中共政治局集体学习时说，目前中国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变。

“我们要认清我国知识产权保护工作的形势和任务，总结成绩，查找不足，提高对知识产权保护工作重要性的认识，从加强知识产权保护工作方面，为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展提供有力保障。”

习近平强调，要提高知识产权保护工作法治化水平。要在严格执行民法典相关规定的同时，加快完善相关法律法规，统筹推进专利法、商标法、著作权法、反垄断法、科学技术进步法等修订工作，增强法律之间的一致性。

要加强地理标志、商业秘密等领域立法；要强化民事司法保护，研究制定符合知识产权案件规律的诉讼规范；要提高知识产权审判质量和效率，提升公信力；要促进知识产权行政执法标准和司法裁判标准统一，完善行政执法和司法衔接机制。

习近平也指出，要完善知识产权反垄断、公平竞争相关法律法规和政策措施，形成正当有力的制约手段。同时，要推进中国知识产权有关法律规定域外适用，完善跨境司法协作安排。要形成高效的国际知识产权风险预警和应急机制，建设知识产权涉外风险防控体系。

他强调，要深化知识产权保护工作体制机制改革，继续抓好落实。要研究实行差别化的产业和区域知识产权政策，完善知识产权审查制度。要健全大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护制度，及时研究制定传统文化、传统知识等领域保护办法。

此外，要深化知识产权审判领域改革创新，健全知识产权诉讼制度，完善技术类知识产权审判，抓紧落实知识产权惩罚性赔偿制度。要健全知识产权评估体系，改进知识产权归属制度，研究制定防止知识产权滥用相关制度。

最后，习近平要求各级政府要落实责任，强化知识产权工作相关协调机制，坚决打击假冒侵权行为，坚决克服地方保护主义。

