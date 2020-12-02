美报告吁AIT处长任命比照美驻外大使程序

美中经济与安全评估委员会日前发布的2020年国会报告，建议提升美国在台协会（AIT ）处长位阶，比照一般美国驻外大使任命程序，改为由美国总统提名、参议院同意。

据《自由时报》报道，报告中提到，台海情势在2020年出现重大变化，包括中国大陆对香港实施国安法，以及强化对台湾的军事行动，以证明中国领导层毫不顾忌外界的批评或负面评价，决心追求其政治目标。这凸显了华府要改变长期对台政策讨论的急迫性，以及考虑中国大陆试图并吞台湾会对美国国安利益造成何种影响。

委员会提出了几点建议，包括让现在由国务卿任命的AIT处长，比照一般美国驻外大使任命程序，改由总统提名，参议院同意；建议国会修正《2019年台湾友邦国际保护及加强倡议法》 （TAIPEI Act），让美国在各个国际组织中，可以反对中国大陆以扭曲语言文字、政策或组织章程等任何手段处理台湾问题；评估在关键项目上与台湾加强经济合作的机会，尤其是科技业；国会可鼓励政府把台湾纳入多边合作机制，以强化供应链的合作与安全。

报告指出，台美经贸关系在今年踏出重大一步，台湾总统蔡英文决定撤销对美国肉品的进口限制，移除双方的贸易障碍；特朗普政府也宣布，与台北启动新一轮经济商业对话，尤其聚焦在供应链安全议题上。