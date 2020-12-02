港府强烈反驳美报告中涉港言论

香港特区政府今天（2日）凌晨发新闻稿，强烈反驳美中经济与安全审议委员会（USCC）向国会提交的报告，坚决反对其在香港章节中作出的无理攻击和不实指控。

据路透社报道，香港政府严正促请美国尊重国际关系的基本准则，立即停止干涉特区的事务。“这报告是美方继美国国会通过一系列针对香港特区的法律后，又再明目张胆地干预香港事务的活生生例子。美方以人权、民主和自治为藉口，推出一连串措施，藉香港问题制造事端以打击中国，做法虚伪。这些毫无根据及不公的政治手段不但徒劳无功，反而会损害港美之间的关系及美方自身的利益。”

USCC的报告指出，《香港国安法》的实施令香港750万人置于北京政府全面直接管治下，此举违反了中国对保持香港“一国两制”50年不变的承诺。报告并指国安法基本地改变了香港与美国及其他民主国家的关系，也改变了国际间对中国在全球角色的看法。该报告并呼吁对担心遭到迫害的香港居民解除入境美国的种种阻碍。

香港政府回应指，绝不同意“一国两制”被削弱的指控。“相反，‘一国两制’是确保香港长期繁荣及稳定的最佳制度安排，没有人比中央人民政府更坚定履行‘一国两制’。”

“特区政府有坚定的决心与能力，维护香港的长期繁荣稳定及金融安全，令投资者可以安心在香港营运。在‘一国两制’的优势下，香港可抓紧内地持续改革开放所带来的巨大机遇，同时与国际规则和标准接轨，作为国际金融中心地位不会改变。”声明称。