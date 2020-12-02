巴基斯坦总统：支持中国在西藏等立场

中国国务委员兼国防部长魏凤和，昨天在伊斯兰堡分别与巴基斯坦总统阿尔维、总理伊姆兰·汗会面。阿尔维说，巴基斯坦坚定支持中国在南中国海、台湾、新疆、西藏等问题上的立场。

据新华社报道，魏凤和表示，中巴全天候战略合作伙伴关系在世界上是独一无二的。在两国领导人引领下，双方不断加强各领域合作，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持。

魏凤和强调，中国愿与巴基斯坦密切战略沟通、增进战略互信、加强战略协作，把两军关系推向更高水平，共同应对各种风险和挑战，坚定维护两国主权安全利益，坚定维护地区和平稳定。

阿尔维则说，巴中友谊源远流长。两国是信义相交的好朋友、好伙伴，巴基斯坦坚定支持中国在南中国海、台湾、新疆、西藏等问题上的立场。希望双方进一步加强在巴中经济走廊建设、防务安全等领域合作。

伊姆兰·汗说，魏凤和在疫情背景下来访，时机和意义十分重要，体现了中国政府和军队对巴基斯坦的坚定支持。中国抗疫成果在世界范围内无可比拟，脱贫攻坚成就在人类历史上前所未有。两国应开展更全面、更紧密战略合作，将巴中铁杆关系提升到新高度。

据报道，魏凤和在访问期间，还与参联会主席纳迪姆、陆军参谋长巴杰瓦会面，就国际地区形势、两国两军关系、装备技术合作等深入交换意见。

