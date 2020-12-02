胡春华：不能违背农民意愿强推村庄撤并

中国国务院副总理胡春华昨天发表文章强调，“乡村建设要坚持从实际出发，充分尊重农民意愿，不能搞大跃进、一刀切，不能违背农民意愿强行推进村庄撤并。”

根据北京青年报社旗下公众号“政知道”报道，胡春华在一篇题为《加快农业农村现代化》的文章中详细阐述了“乡村建设行动”。

胡春华提到了目前“三农”方面面临的一些挑战，比如：与快速推进的工业化、城镇化相比，农业农村发展步伐还跟不上，城乡要素交换不平等、基础设施和公共服务差距明显，“一条腿长、一条腿短”的问题比较突出。

再如农业结构性矛盾日益凸显，自然风险、市场风险增加，供给保障能力仍需进一步巩固，农村基础设施和公共服务仍然薄弱，农民增收速度放缓。

胡春华认为，当前和今后一个时期，应对国内外形势复杂变化，把握发展主动权，需要进一步巩固农业基础，守好“三农”这个战略后院。

作为分管三农与扶贫的副总理，胡春华今年以来已多次就农业问题作出部署。他曾在今年9月和10月，多次在地方视察和工作会议上指出要“加快提升农业现代化水平”，坚决守住土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损三条底线，严格控制村庄撤并等。

胡春华在上述文章中还强调，乡村规划建设要“充分尊重农民意愿”。要综合考虑土地利用、产业发展、居民点布局、生态保护和历史文化传承等因素，适应村庄发展演变规律，科学布局乡村生产生活生态空间，分类推进村庄建设。

他也提到，要保护传统村落和乡村风貌，防止盲目大拆大建，注重保留乡土味道，让乡村望得见山、看得见水、留得住乡愁。乡村建设要坚持从实际出发，充分尊重农民意愿，不能搞大跃进、一刀切，不能违背农民意愿强行推进村庄撤并。

这不是“乡村建设”首次进入公众视野。在今年十九届五中全会的公报中就特别提到，要“实施乡村建设行动”。

此后中国不少省份党政一把手也开始部署了美丽乡村建设工作。例如，河北省长许勤主持上周五召开省长办公会，研究“美丽乡村建设”等工作。

河北方面称，打造一批设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的美丽乡村。

同时也提到，要突出地域风貌特点，统筹县域城镇和村庄规划建设，宜新建则新建、宜改造则改造，打造特色鲜明的乡村建筑。要在市场化方面创新举措，鼓励引导金融和社会资本投向美丽乡村建设，不增加群众负担。

山东省长李干杰上周五视察聊城。据当地媒体披露，李干杰向加强农村基层党组织建设工作队“详细了解美丽宜居乡村建设问题整改、农民增收致富、改善民生等情况”。

浙江全省深化“千万工程”建设新时代美丽乡村现场会上周二在义乌召开，省委书记袁家军在会议上要求“努力在推进农业农村现代化上走在前列”，并提出率先破解城乡二元结构；率先构建推进共同富裕的体制机制；率先推进以文化人。

