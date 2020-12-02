马化腾：又一场大洗牌即将开始 上不了船的人将落伍

中国互联网巨头腾讯首席执行官马化腾在公司内部特刊发文指出，又一场大洗牌即将开始，他说，就像移动互联网转型一样，直言“上不了船的人将逐渐落伍”。

根据“腾讯文化”公号消息，腾讯集团最近出品了一本名为《三观》的年度特刊，“以一年为单位，记录腾讯的成长和主要变化”。

过去一年，马化腾因为身体原因，缺席了很多活动，也少了很多与外界的沟通，但通过《三观》这本书，马化腾在前言中写下了自己过去一年的一些感悟。

马化腾表示，2020 年是充满挑战的一年，不管时代怎么改变，在商业世界里有一些基础的原则是不会变的。比如说为用户创造价值，去一线发现问题。

他也在书上回顾过去这一年，形容这“无疑是充满挑战的一年”。他说，我们为冠病疫情和国际局势的变化担忧，也为公司上下在面对挑战时展现出的团结协作、坚韧担当感到欣慰。从年初武汉疫情爆发，随后在全球蔓延，中美关系不断恶化，8月微信在美国被卷入争端，各种不确定性前所未有地加大。行业格局也发生了很大变化，新的独角兽，从几十亿、几百亿到几千亿美元的公司迅速成长起来。

马化腾还说，今年是公司成立22周年，也是深圳经济特区建立40周年。站在这个节点，能够更真切地感受到我们与这座城市、与国家命运的同频共振。公司在成长过程中，经历过几次大的跨越。

他回忆22年前，公司在赛格园区办公室起步时，一无所有，最艰难的时候连服务器都买不起。但一直有一种敢拼敢闯不服输的精神，一路从即时通信拓展到内容服务更多领域，从PC时代走到移动互联网时代，这两年又深耕产业互联网，不断打开了新的空间和战场。

马化腾说，现在，一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，被称之为全真互联网。从实时通信到音视频等一系列基础技术已经准备好，计算能力快速提升，推动信息接触、人机交互的模式发生更丰富的变化。



马化腾在书中直言，虚拟世界和真实世界的大门已经打开，从消费互联网到产业互联网，应用场景也已打开。随着 VR 等新技术、新的硬件和软件在各种不同场景的推动，相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。

