中国去年人口出生率20年来最低

为应对人口老龄化国家战略，中国民政部部长李纪恒近日撰文表示，中国人口发展进入关键转折期。要引导生育水平提升并稳定在适度区间，增加劳动力供给。

根据“第一财经”报道，李纪恒在《实施积极应对人口老龄化国家战略》一文中提出，要“制定人口长期发展战略，优化生育政策，增强生育政策包容性，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，降低生育、养育、教育成本，促进人口长期均衡发展，提高人口素质”。

李纪恒在文中表示，实施积极应对人口老龄化国家战略，事关国家发展全局，事关百姓福祉，对“十四五”和更长时期经济社会持续健康发展具有重大和深远的意义。

他认为，优化生育政策，促进人口长期均衡发展，提高人口素质。这是积极应对人口老龄化、持续保持社会活力的治本之策。目前，受多方影响，中国适龄人口生育意愿偏低，总和生育率已跌破警戒线，人口发展进入关键转折期。

李纪恒表示，要把握人口发展重大趋势变化，制定长期规划，实施人口均衡发展国家战略；要引导生育水平提升并稳定在适度区间，增加劳动力供给，实现人口与经济社会、资源环境相协调。

官方数据显示，中国出生人口数量已经连续数年下降。据中国国家统计局统计公报，去年出生人口 1465 万人，比2018年减少58万人，人口出生率为10.48‰，比2018年下降0.46个千分点。

从历史数据看，10.48 ‰的人口出生率也是自2000年以来的最低值。

统计数字还显示，2000年中国出生人口为1771万人，2002年下降到1647万人。此后，在2003年到2013年间，中国出生人口在1600万上下波动。

中国国家统计局人口和就业统计司司长张毅今年1月表示， “全面两孩”政策实施四年来，政策累积效应在前两年集中释放，导致生育率呈现先升后降的现象，2018年出生人口下降幅度明显。2018年后，生育进入政策调整后的平稳期，受育龄妇女数量和结构影响，去年出生人口略有减少。

张毅表示，从生育孩次看，出生人口中二孩及以上比重明显高于一孩，去年二孩及以上比重达 59.5%，比上年提高 2.1 个百分点，这说明“全面两孩”政策持续发挥作用。

