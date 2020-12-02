【图集】中国新型医疗船入列 将驻泊南沙岛礁

中国国产新型医疗船“南医13船”，昨天在南沙永暑礁军港码头举行归建入列仪式。据报，该船入列后将驻泊南沙岛礁，主要担负南沙岛礁军民及海上舰船人员医疗保障等任务。

据中国央视军事报道，官方代号919型的“南医13船”，其医疗船医护人员将由中国南部战区第一医院派驻，设内外、眼耳鼻喉、心理咨询等科室，拥有床位100余张，具备同时开展三台大型手术的能力。此外，该船还可搭载一艘救护型直升机。

官方代号919型的“南医13船”，其医疗船医护人员将由中国南部战区第一医院派驻。（视频截图）

“南医13船”设内外、眼耳鼻喉、心理咨询等科室，拥有床位100余张。（视频截图）

报道称，虽然中国已在永暑礁、渚碧礁、美济礁建起了现代化医院。但南沙海域幅员辽阔，如遇突发情况则需三个礁医院派出医生前出接应，而南医13船的入列，填补了南沙海域海上医疗救护力量的空白。

中国最著名的医疗船当属866岱山岛号“和平方舟”，属于920型医院船，于中国海军建军60周年时公开亮相。“和平方舟”具有全球远洋能力，已多次进行出国访问，治疗救助外国医患。

除了920型医疗船，海军也制造了865庄河号集装箱医院船，以及琼沙级船体上改造了两艘医疗船，即832号（南医09，已退役）、833号（南康号）。同时，海军还有一型较小的医疗船，舰艇长61米，船内医疗设备有限，北约代号“安康级”，如北医01、东医12、东医13、南医10、南医11就是属于该级。

报道指出，从装备构架上来看，海军医院船目前存在“大的太大，小的太小”的问题。而919型医船入列后，有效填补了海军小型医疗船和万吨级医疗船之间的空白。