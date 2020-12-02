新疆昭苏县女副县长回应策马雪原视频走红：网络关注或助推社会经济发展

新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县副县长贺娇龙近日策马雪原、为昭苏县旅游做宣传的短视频走红网络平台，主人公贺娇龙昨天通过自媒体发文回复网友称这样的热度让她很不适应，强调走红“只是赶上了机缘巧合”，但同时也认为高热度的网络流量关注将成为昭苏社会经济发展的助推器。

贺娇龙在其个人微博“贺县长说昭苏”中解释称，这次拍摄雪地策马奔腾的视频原因，一方面是她的抖音短视频需要更新内容，短视频引流量增加助农直播的人气，帮我们昭苏推广更多农产品；

另外一方面，今年疫情原因，旅游行业受到很大的冲击，旅游产业也是昭苏的主导产业，所以希望这样的短视频能帮助一下昭苏的旅游关联行业从业者，争取一些冬季冰雪旅游的市场机会，带动一下他们的旅游服务业务收入。

贺娇龙说，可能是四川理塘丁真现象出现后，大家对正能量的视频内容更加喜欢了，同时网信部门也对那些恶意低俗炒作、带偏社会价值观的视频内容加强了管理。于是她这样一个来自祖国最西边的边境小县城的雪地万马奔腾壮观视频，就拥有了很高的流量热度，“只是赶上了机缘巧合”。

不过，贺娇龙也认为让这件事情非常有价值、有意义。她说，这让更多网友了解伊犁州昭苏县，并主动去了解昭苏县的自然地理、风景名胜、民俗风情等等，认为这样高热度的网络流量关注，未来将是昭苏社会经济发展的助推器，吸引更多游客、投资商、采购商等等。

其次，也让更多网友了解马及马产业，带动了很多人的就业，为很多牧民创收。

再次，热门视频带来的关注，间接地让更多网友看到新疆的发展变化和大美新疆面貌。贺娇龙说，新疆对很多人来说是不了解的，14 亿人中到全国每个地方都去旅游的人毕竟还是少数。相信视频火起来很大的原因是和大家以往对新疆认知的反差。

贺娇龙说，“新疆”“副县长骑马”等关键词吸引了大家的关注。现在的新疆和很多人想象当中的戈壁、沙漠完全不一样，新疆发展变化非常大，老百姓生活安定，民族团结，一带一路战略带来产业的发展机遇，大美新疆的面貌。

她还认为，全国网友的关注度可能让昭苏、伊犁，甚至全新疆的朋友都有一种自豪感，这或许是无心插柳式的“文化润疆”实践。

贺娇龙还打算下来充分利用县委县政府委托其做的这个抖音号平台，让网络流量资源实实在在沉淀下来，成为助力昭苏社会经济发展的无形资产，推动昭苏的农业、旅游产业、马产业发展，让网络流量能够普惠这些产业的企业和从业者。

