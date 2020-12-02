河南下了场假雪？气象部门称是“人工增雪”

中国河南省全省昨天（1日）出现明显雨雪天气后，“河南的雪是人工降雪”这一说法引发热议，河南气象部门随后回应称，准确表述是“人工增雪”，品质和自然雪一样。

据澎湃新闻报道，河南多个县市昨天出现大雪后，河南交通广播官方微博消息称“河南的雪是人工降雪”，引发热议，该话题登上微博热搜，目前阅读量已达1.2亿。

有网友说，“人工降雪，算不算下雪？”“原来让我开心的一场雪，只是一场假雪。”也有人质疑“能不能尊重自然规律一下”。

河南省气象服务中心在官方微博“河南气象”昨晚回应称，这场雪是自然降雪和人工增雪共同作用的结果，雨雪过程有利于净化空气、改善土壤墒情、降低森林火险等级。

该微博解释，人工增雪需要特定的条件，首先必须天空里有云。能下雪的云，必须是0℃以下的“冷云”。“人工增雪和自然降雪品质一样，一点儿都不假。”

此外，中国天气网也在官方微博解释说，对“河南的雪是人工降雪”的说法，更准确的表述是“人工增雪”。“雪是真雪，是自然降雪和人工增雪共同作用的结果，说假雪的是不对的。”

该微博进一步说明，人工增雪并不是把雪花直接打到天上，增雪是助力的过程。首先天空里必须有云，能下雪的云，还必须是0℃以下的“冷云”。朝天空“开炮”是向云体播撒致冷剂、结晶剂、吸湿剂和水雾等，以增加云中冰晶浓度，弥补云中凝结核的不足，加强云中碰并活动，促使云滴增大，改变云滴的大小，分布和性质，加速雨滴的生长过程，从而达到增加降水之目的。通过人工干预、催化，可以使原有的降水变得更大，但其核心还是利用自然降水实现的。如果缺乏相应的条件，人工增雨便无从谈起。

河南省气象服务中心官方微博昨天17时38分发布的降水实况提及，当日5-17时，全省出现明显的雨雪天气，中西部、北部出现小到中雪、三门峡、洛阳和郑州等地有八个县市出现大雪，嵩山最大降雪量13.3毫米。

