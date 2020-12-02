董明珠名列中国最具影响力商界女性榜首 薇娅、李子柒入未来榜

《财富》发布2020年中国最具影响力的商界女性榜单，著名企业家格力电器董事长董明珠位列榜首。

此外，《财富》还首次评选出“中国最具影响力的商界女性（未来榜）”榜单，淘宝网红主播薇娅、李子柒上榜。

根据财富中文网报道，尽管从财报上看，格力电器盈利因冠病疫情而出现下滑，但丝毫不影响其掌门人董明珠仍旧是中国最知名、最强势的企业领导者之一。

自从成为格力电器的掌舵者，董明珠始终以铁腕治理着这家中国最大的空调企业，并成功地带领其跻身《财富》世界500强。

面对中国消费者今年被困家中以及格力三万家线下门店关闭的情况，董明珠开始改革格力电器数十年来一直坚持的销售模式。销售出身的董明珠亲自上场，奔波于许多城市，在线上直播卖货。

今年4月，董明珠直播首秀成绩并不理想，销售额约为3.4万美元（4.55万新元）；但到了9月，在一次长达四小时的线上直播中，董明珠售出了价值1.75亿美元的格力产品。

《财富》在榜单中提到，越来越多表现卓越的女性领导者在不断冲破因为性别而产生的天花板或边界，获得更为广阔的事业空间，同时为世界做出令人瞩目的贡献。

该榜单第二名和第三名分别是长城汽车公司总裁王凤英和百胜中国首席执行官屈翠容。值得一提的是，字节跳动中国区首席执行官张楠名列第12。

特别需要提及的是，今年在应对冠病疫情这一黑天鹅事件的过程中，同样有许多女性领导者表现出了令人骄傲的智慧、勇气和坚持，《财富》以这份榜单向她们致敬。

与此同时，今年《财富》还首次评选出“中国最具影响力的商界女性（未来榜）”榜单。上榜者代表了中国商界崛起的年轻一代女性领导者，她们正在各自的机构、商界、社会扮演重要角色，具有一定影响力，并有潜力在未来产生更大的影响。

上榜的包括淘宝网红主播薇娅和李子柒，以及小红书联合创始人翟芳、哔哩哔哩副董事长兼首席运营官李旎等。

