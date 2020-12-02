重庆拟订突发公共卫生事件法规：单位和个人有权反映相关隐患

冠病疫情发生后，公共卫生事件应急体系和应急能力受到重大挑战。重庆政府今天将有关突发公共卫生事件应急条例(草案)提请审议。这意味着，重庆将拟订一份公共卫生领域的专项地方性法规，公共卫生事件发生后，部门职责、防控制度、个人义务等方面的规范将更为完善，公众身体健康和生命安全将得到更好保障。

根据上游新闻客户端消息，条例草案包括了应急准备、监测预警、指挥组织、调查处理、善后恢复、法律责任等。

除对各级政府及相关部门职责进行规定外，草案还明确了单位和个人的权利义务，提出“任何单位和个人都有权反映突发公共卫生事件隐患，举报有关突发公共卫生事件违法行为”，并要求不得缓报、谎报、瞒报、漏报突发公共卫生事件信息。



在群防群控方面，条例草案要求在行政区域内人员，配合政府采取的突发公共卫生事件应对措施。若相关人员拒不配合隔离或医学观察，公安机关有权依法及时采取强制隔离措施。

与此同时，被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。



条例草案明确了预警制度分为四级，要求建立突发公共卫生事件的信息报告制度，并明确了报告的主要内容，及时回应社会关切。

在应急场所建设方面，条例草案要求政府配备必要的设施设备，新建及改扩建体育场馆、会展中心、交通枢纽、学校校舍等公共设施，预留水电接口、设置通风空间，使其能够快速转换为集中隔离、集中救治等应急场所。

条例草案并强调了中医在突发公共卫生事件应急医疗救治中的作用，明确“坚持中西医并重原则，保障公众身体健康和生命安全”。

在医疗救治体系建设方面，还要求政府加强中医药应急救治能力建设，加快中医药应急救治设施设备与人才、技术储备，完善中西医协作机制。

