中国外交部副部长会见澳门行政法务司长：以“澳门之治”丰富“中国之治”的内涵

中国外交部副部长罗照辉会见赴北京参加涉澳门外交条法工作年度磋商的澳门特区政府行政法务司司长张永春时表示，希望特区继续坚决维护宪法和基本法确定的宪制秩序，以“澳门之治”成功实践进一步丰富“中国之治”的深刻内涵，不断推动涉澳条法工作取得新进展。

根据中国外交部网站消息，罗照辉表示，澳门回归以来，涉澳条法工作取得长足进展，为贯彻落实“一国两制”和基本法发挥了重要作用。外交部条法司与特区行政法务司就相关事务一直保持密切有效沟通合作。

罗照辉说，不久前，中央全面依法治国工作会议成功召开，确立中国国家主席习近平法治思想。这一重要思想的内涵之一，就是要坚持统筹推进国内法治和涉外法治，加快涉外法治工作战略布局，协调推进国内治理和国际治理。

罗照辉还说，涉澳外交条法工作是涉外法治工作的组成部分。外交部将继续大力支持特区开展对外交往，协助特区构建和完善国际法律合作框架，推进机制体制建设，共同讲好“一国两制”在澳门成功实践故事。

张永春介绍了澳门特区政府涉外条法工作情况，感谢外交部在涉澳外交条法工作中给予特区的大力支持，表示特区将继续坚定不移地贯彻落实“一国两制”和基本法，在中央政府的指导和协助下，进一步做好涉澳条法工作。

