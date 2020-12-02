因撑赵立坚 广东电视台澳籍主播遭骂叛徒

中国与澳大利亚的“漫画事件”持续发酵，一名在广东担任电视台主持人的澳洲人，因支持中国外交部发言人赵立坚，又表示考虑放弃澳洲国籍，而遭同乡怒骂“叛徒”。

据观察者网报道，这位名为Hazza的主持人，周一（11月30日）在赵立坚的推特留言，指作为澳洲人的他感到非常惭愧和抱歉，并表示现在的澳洲，与以前相比已变得完全不一样了，“现在我一点都不想回去，甚至是想放弃我澳洲的国籍移民到其它的国家。我爱的澳大利亚去哪了”？

澳大利亚籍主持人Hazza在赵立坚的推特下留言称，正考虑放弃澳洲国籍。（Hazza推特）

Hazza的留言发出后，随即引起大批网民热议：有人认为这不是他的错，该反省的是一些无耻的政客，“您不必道歉，不是您的问题”；也有澳洲网民斥责他是“叛徒”，并嘲讽道：“外国人致富代码：我爱中国”。

针对网民的指责和批评，Hazza表示失望，强调自己10年来一直努力促进中澳关系，但如果因一条推文而成为叛徒，对他而言是可悲的。微博简介显示，Hazza出生于1990年，被平台认证为广东广播电视台主持人。

针对网民的指责和批评，Hazza今早贴文表示失望，强调自己10年来一直努力促进中澳关系。（Hazza推特）

赵立坚前天上午在其推特账号上发布了一条谴责澳大利亚士兵谋杀阿富汗平民和囚犯的推文，并配发了一张由中国画师“乌合麒麟”创作的一幅漫画。漫画中，一名澳大利亚士兵用刀抵住一名阿富汗儿童的喉咙，还配有文字“不要害怕，我们是来给你们带来和平的”。

赵立坚的推特发出仅两个小时，澳洲总理莫里森主动召开记者会，指斥赵立坚发布的漫画是一张“伪造的图片”“令人恶心”，是对每个澳洲人的冒犯，要求中国政府就此道歉并撤销漫画。

不过，赵立坚并没有按照澳方要求删除引发争议的漫画，还在推特上将漫画置顶。这一做法也被中国网民称赞。