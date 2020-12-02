画家乌合麒麟何许人也？

闹得沸沸扬扬的“漫画事件”仍在发酵，使已然恶化的中澳关系雪上加霜，法国与新西兰更是卷入口水战。引起一系列争端的漫画《和平之师》出自中国“80后”画家乌合麒麟，这名掀起政坛波澜的画家究竟何许人也？

乌合麒麟在其微博账号上自称是“超气人政治出柜画手、战狼画手”。他透露自己擅长CG（Computer Graphics，电脑绘图）绘画，学画18年，从业11年。

乌合麒麟在其微博账号上的自我简介。（乌合麒麟微博号截图）

他今年6月接受中国媒体观察者网采访时透露，近几年创办了自己的CG工作室，虽然本小利薄但是饭碗算稳当。

关于乌合麒麟的公开资料并不多，但从他的新浪微博账号中能拼凑一个简单轮廓。有中国媒体就根据微博帖子推断，他今年30岁。

微博资料也显示，乌合麒麟在2009年注册账号，2013年发出第一个贴，但今年10月才有热门帖子出现。他目前在微博有百万多名粉丝。

一条今年10月30日发布的帖子透露，他出生在一个老兵家庭，爷爷奶奶都是参加过抗美援朝的老兵。他小时候爷爷奶奶就跟他讲“打美国鬼子”的故事，这让他从小就培养浓浓的爱国主义情怀。在他记忆中，每当中国队在国际体育赛事为国争光，爷爷奶奶都很高兴，家里的饭菜也会丰盛些。

是爱国也好，是战狼也罢，早在“漫画事件”之前，乌合麒麟就已画出不少引起争议的作品，当中以讽刺香港示威者以及美国时事的几幅画作最引人注目。

以香港反修例示威运动为主题的作品《伪神》，描绘一个疑似废墟的环境，一群示威者向画面中心似在蚕食人类心脏的自由女神跪拜，挖苦了香港示威者的盲从以及美国宣扬自由精神的虚伪。

《伪神》（乌合麒麟微博）

在另一幅作品《炮灰》中，一个戴福克斯面具的小孩站在铁轨中央，对向他疾驰而来的列车举起弹弓，车轨两旁同样戴面具、撑起黑色雨伞的众人在为他鼓掌，批评一种盲目且不自量力的反抗，以及其他示威者鼓励孩子自取灭亡的行径。

《炮灰》（乌合麒麟微博）

在《敬呼吸》中，乌合麒麟画了一个巨型美国警察的膝盖，下面渺小的人群抬头仰望，画中的一行文字写道：“弗洛伊德，你能呼吸吗？”画作显然在抨击“弗洛伊德事件”：今年5月，弗洛伊德遭美国白人警察用膝盖压颈，难以呼吸，最终丧命，后来引发大规模示威。

《敬呼吸》（乌合麒麟微博）

另一幅《白宫粉刷匠》描绘了白宫的凌乱景象，一名粉刷匠正试图将代表冠状病毒的细胞图像粉刷成中国国旗，意指美国以冠病抹黑中国；凌乱的画面中还有一桶漂白水，即讽刺美国总统特朗普曾声称漂白水能医治冠病的说法。

《白宫粉刷匠》（乌合麒麟微博）

大部分画作以夸张的笔法、醒目的色彩对比极尽讽刺挖苦之能事。不少画作也附上一句英文标语，显然是瞄准海外观众的。

乌合麒麟不仅通过绘画作品表达己见，还多次通过文字与访谈发表看法。

他接受观察者网专访时也提到，从香港反修例运动到冠病疫情，看到太多海外漫画作品抹黑中国的情况，认为中国大陆文娱工作者一般习惯于被抹黑后去澄清和解释，不得已才会反击。

但他认为，传递和输出意识形态是艺术作品和艺术家的责任之一，特别在“这个西方利用话语权步步紧逼的特殊时期”，需要更多“传递国家和人民意志”的文艺作品。

乌合麒麟透露，曾发帖勉励其他不敢创作类似题材的画手，并将尽己所能“帮助他们撕咬出一些空间，让更多的爱国青年无惧光明正大地表达自己看法。”

上个星期天，乌合麒麟在微博转发了“观视频工作室”的一场对话视频，他在视频中对中西价值观侃侃而谈，认为中国的文化输出者，不应该做中国的超级英雄，并称中国没有像美国那样的个人主义、英雄主义。

他说：“中国与美国的价值观完全对立，我们不应该去迎合美国的价值观。美国认为，我个人好了整体才能好；但我们的价值观是，集体好了个人才能好，个人共享集体的荣誉与成就。”

乌合麒麟不仅积极表达自己的观点，对与他看法不同的人也毫不留情。著名中国美籍画家陈丹青在去年发布的一次专访中，称中国虽然在物质上发展很快，但人们的精神跟不上，称“中国人还没醒来。”乌合麒麟上周转发了该视频并评论称：“陈丹青这老贼能在艺术圈享有地位是一件非常离谱的事。”

乌合麒麟将著名中国美籍画家陈丹青称为“老贼”。（互联网）

对于乌合麒麟的评论褒贬不一，有网友认为“这才是画家，有思想有内涵”，并称他的画作是“与时代同呼吸的作品”；但也有人从艺术风格的角度分析，批评他“艺术价值太差”，并指他“蹭热点”。

乌合麒麟回应批评时称，不会被这些（负面）言论影响，会继续输出。“居安时自省，居危时杀敌才是文艺工作者历史使命。”