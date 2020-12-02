英国将建5G实验室研发取代华为技术

英国禁止华为参与其5G网络建设后，将新建一个5G研究实验室，以研发创建更开放的5G网络，并协助业界取代华为技术。

综合与网易科技与《信报》报道，英国文化部长道登（Oliver Dowden）公布，政府计划斥资2.5亿英镑（4.49亿新元）开发新的安全互联网技术，包括建立一个5G研究实验室。

据悉，这个实验室将汇集安全专家、企业和顶尖学者，帮助创建更开放的5G网络，让规模较小的英国公司也能参与开发这项关键技术。在此之前，英国大臣们在7月份决定在5G网络中禁用华为设备，但此举让英国只能依赖爱立信和诺基亚提供所有硬件。

英国政府早前宣布，最快明年9月禁止安装华为5G设备，并已对购买华为设备的电讯商制定限制措施，会于今年12月后实施。

分析认为，对于英国来说，寻找新的5G供应商是个重大挑战，因为目前只有少数几家大公司有能力从头开始建设和运营5G网络。为了解决这个问题，英国希望开发Open RAN系统，该系统允许不同的公司提供电信网络的不同部分，从而推出能够代替华为、爱立信和诺基亚5G网络的多供应商替代方案。

道登指出，新的实验室和Open RAN倡议将有助于在英国各地创造新的科技就业机会。他说：“我们将创建最先进的国家电信实验室来测试设备，并投资于研发。”