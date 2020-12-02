中国佛教协会换届 演觉出任会长

中国佛教协会全国代表会议今天（2日）闭幕，会议选举演觉法师为佛教协会会长。

据中国佛教协会微信公号消息，中国佛教协会第十次全国代表会议在浙江宁波闭幕，会议选举产生了中国佛教协会第十届理事会、常务理事会。选举演觉为中国佛教协会会长。

会议还选举产生了33名副会长。推选帕巴拉·格列朗杰、传印为中国佛教协会名誉会长。

会议通过《中国佛教协会第十次全国代表会议决议》。《决议》指出，五年来，中国佛教协会引领全国佛教界坚持佛教中国化方向，践行人间佛教思想，加强自身建设，抵制商业化不良影响，为佛教健康传承发展，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出了应有贡献。

新任会长演觉在闭幕会上讲话时对今后五年中国佛教协会工作提出六点展望：一是坚定走与社会主义社会相适应道路，为全面建设社会主义现代化国家发光发热；二是扎实有力加强教风建设，切实提升佛教界自我净化能力；三是契理契机发展人间佛教思想，对教义教规作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释；四是放眼长远培养优秀人才，努力开拓新时代具有中国特色的佛教教育发展之路、人才培养之路；五是与时俱进加强制度建设，构建具有新时代中国特色的佛教内部管理规范体系；六是认真履行社会责任，充分发挥积极作用。

中国佛教协会的前任会长是曾因涉嫌性侵女弟子被免职的前北京龙泉寺住持释学诚，他已于2018年8月在佛教协会第九届理事会上辞职，此后协会会务由演觉临时主持。

龙泉寺两名都监实名举报学诚涉嫌性侵多名出家女弟子等问题的长篇报告，2018年8月1日在网上流传。

中国国家宗教局调查核实后，于8月23日发布消息，称95页举报材料中反映学诚发送骚扰信息问题，经查属实。

之后，释学诚被免去多个头衔，包括全国政协常务委员、中国佛教协会会长、北京市海淀区龙泉寺住持、陕西省佛教协会名誉会长、陕西法门寺佛学院院长和陕西省扶风法门寺住持职务。