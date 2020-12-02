云南一厅官因不雅视频被敲诈250万人民币

云南一部反腐警示专题片日前首次披露政治骗子何清帆如何围猎两名公安局长以及社会闲散人员王某如何通过不雅视频敲诈厅官的详细过程。其中，何清帆通过虚张声势等各种手段在两名官员手上获取约5.3亿（人民币，下同，1.08亿新元）的项目，而云南省应急管理厅原副厅长李连举因被录下不雅视频而陆续被敲诈250万元。

根据《北京日报》旗下公众号“长安街知事”报道，来自四川农村的何清帆因为长得像动画片里的索菲亚，很多人叫她 " 公主 "。更重要的是，她经常拍些在钓鱼台、人民大会堂等地的照片发朋友圈，让外人觉得她在北京有关系。

专题片披露，栽在何清帆手中的两人分别是昆明市公安局五华分局原局长涂力军，以及昆明市政府原副秘书长，曾任呈贡区副区长、区公安分局局长的肖为民。

得知涂力军离婚、单身，何清帆就约他吃饭，主动追求。以“谈恋爱”的手法，她从涂力军手中承揽了2.1亿元项目。

对于肖为民，何清帆打起“影响牌”。她打一个电话把上级领导的秘书叫来，为自己营造气势。此外，她声称父亲是中央领导，娶了后妈要生二胎，所以她才跑到云南做生意。

为谋求升迁，肖为民小心伺候何清帆。短时间内，何清帆承接了呈贡公安分局11个项目，合同总金额3.2亿元。

涂力军、肖为民去年年初相继被查，何清帆也因涉嫌共同职务犯罪和行贿，被昆明市纪委监委采取留置措施，弥天大谎由此被戳破。

另一边，社会闲散人员王某围猎云南省应急管理厅原副厅长李连举的手段，则更简单粗暴。

生于1962年的李连举是贵州遵义人，博士研究生学历，长期在西南地质勘查局工作，2002年6月任省国土厅副厅长，2018年10月转任省应急管理厅副厅长。

专题片披露，贪恋美色是李连举一步步走上不归路的助推器。他利用自己分管探矿权审批等便利，与多名管理服务对象、女商人大搞钱色、权色交易。

社会闲散人员王某两年前偶然得知了李连举的联系方式，遂以以前认识为由，主动多次联系并和他见面。面对主动找上门的陌生女人，李连举的猎艳之心又起，拜倒在王某的石榴裙下。

王某一个月后录制了两人发生不正当关系的不雅视频，以公布录像视频、到李连举单位自杀为由，要挟李连举借钱、给钱。

李连举一共拿出 250万元给王某，但后者不断反悔，甚至多次给省应急管理厅领导打电话，以便施压。不堪折磨的李连举，最终只得向公安机关报案。

云南省纪委监委今年3月发布消息，李连举因涉嫌严重违纪违法被查。今年10月，其因涉嫌受贿罪被逮捕。

李连举还在专题片中忏悔道：“落此下场，跟自己这么多年来在男女关系上混乱，在道德方面沦丧有关。我对不起我的爱人。”

