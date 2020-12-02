黄之锋因包围警总案被判刑13.5个月

前香港众志秘书长黄之锋、主席林朗彦及成员周庭涉去年6月包围香港警察总部案，三人于上周当庭认罪，并被全部还押。法院今天就此案宣判，黄之锋被判刑13.5个月，周庭被判刑10个月，林朗彦被判刑7个月。

多家港媒今天下午报道上述消息。据悉，法院宣判后，三人需即时入狱。

去年6月21日，在反修例抗争运动爆发之际，大批人在立法会大楼附近聚集，黄之锋等人其后以扬声器呼吁在场的人转往包围警察总部，要求警方取消对示威的暴动定性，期间参与者曾经堵塞总部出入口。

警方其后拘捕了黄之锋、林朗彦以及周庭，并控告他们煽惑他人明知而参与未经批准集结、组织未经批准集结及明知而参与未经批准集结罪。上周，黄之锋在庭上承认前两项罪名，否认明知而参与未经批准集结罪，结果获控方撤诉；林朗彥和周庭则承认所有控罪。

有分析指出，三人选择认罪，主要因为当天事发过程已被警方摄录下来，证据充足，抗辩相当困难。

24岁的黄之锋，26岁的林朗彦，以及刚年满24岁的周庭，均为前中学生社会运动组织“学民思潮”成员，学民思潮解散后，他们一同过渡至本土派政党香港众志，直到今年6月30日，中国全国人大常委会颁布《香港国安法》，香港众志宣布解散为止。当时林朗彦是该政团的主席，黄之锋则是秘书长。

黄之锋与林朗彦曾因其他示威案件被判刑，周庭则是首次被定罪，她在今年8月与壹传媒集团创办人黎智英等被指控涉嫌违反《香港国安法》，被另案拘捕。