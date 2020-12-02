中国驻港公署批美涉港报告谎话连篇

针对美国美中经济与安全审议委员会发表的涉港报告，中国外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对，并称该报告充满偏见，谎话连篇，如废纸一张。

据《北京日报》报道，发言人说，该报告对中国依法维护国家安全的正当之举横加指责，却对美国自身国家安全立法密不透风、滥用国安概念的事实装聋作哑；对香港国安法根据国际通例规定“保护性管辖”妄加置喙，却对美国内法域外效力甚至滥施“长臂管辖”打压异己的做法讳莫如深；对特区为保障市民健康推迟立法会选举肆意抹黑诋毁，却对美国十几个州的地方性选举因疫情推迟或取消视而不见等。

发言人指出，报告诬蔑中方破坏“一国两制”，完全是信口雌黄、颠倒黑白。美国取消香港独立关税区地位，唱衰香港营商环境，为“揽炒派”和违法犯罪分子瘫痪特区政权机关运作撑腰打气，唯恐香港不乱。“谁在维护香港繁荣稳定、谁在破坏‘一国两制’自有公论。美方做法完全是贼喊捉贼、倒打一耙。”

发言人强调，报告歇斯底里攻击中央和特区政府正本清源、拨乱反正之举，叫嚣要“庇护”、优待反中乱港分子，还故技重演搬出经济制裁等卑鄙手段，是明目张胆对中国内政和香港事务的粗暴干涉，是将国内法凌驾于国际法之上的拙劣表演，是对国际法和国际关系基本准则的粗暴践踏，让世人再次看清了“美式霸凌”的丑陋面目。