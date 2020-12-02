嫦娥五号按计划月面采样 美俄祝贺着陆成功

据中国国家航天局消息，嫦娥五号探测器昨晚成功在月球正面实施软着陆后，今天（2日）凌晨着陆器与上升器组合体完成了月球钻取采样及封装工作，目前正按计划进行表取采样。

综合人民日报客户端和中新网报道，今天4时53分，嫦娥五号着陆器和上升器组合体完成了月球钻取采样及封装。探测器昨晚成功着陆月面后，开展了太阳翼展开、机构解锁等相关准备工作。目前，着陆器和上升器组合体正按计划进行表取采样。

嫦娥五号探测器自动采样任务采用表钻结合，多点采样的方式，设计了钻具钻取和机械臂表取两种“挖土”模式。



嫦娥五号预计在月球采集约两公斤重的土壤样本，也将是继苏联的月球24号探测器之后，时隔44年人类再次从月面带回月球样本。

对于嫦娥五号成功着陆月球表面，俄罗斯国家航天集团公司副总经理谢盖夫·萨维里耶夫（Segev Saviriyev）昨天表示，他代表俄国家航天集团祝贺中国同行发射的嫦娥五号探测器在月球表面成功着陆，他认为，这次中国探测器在月球的着陆具有历史意义。

他表示，探月项目是许多国家航天科学研究的优先方向之一。中俄两国一直在探讨在这一领域的合作。他最后祝愿中国同行圆满完成这次任务，成功将月球土壤带回地球。

美国国家航空航天局（NASA）科学任务副局长托马斯·泽布臣（Thomas Zurbuchen）也对中国表示了祝贺，他在推特发文说，这并非易事，当从月球上收集的样本被送回地球后，“希望所有人可以受益，可以研究这个宝贵的货物，这可以促进国际科学界的进步。”

