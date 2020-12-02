中国去年财政性教育经费首超4万亿人民币

中国教育部财务司副司长刘景在今日（2日）举行的新闻发布会上透露，2019年中国国家财政性教育经费支出首次突破4万亿元（人民币，下同，8000亿新元），年均增长8.2%；占GDP比例为4.04%，连续第八年保持在4%以上。

据中新社报道，刘景指出，2019年中国全国财政一般公共预算教育支出达到3.5万亿元，是2015年的1.34倍，年均增长7.6%。

刘景透露，2019年中国国家财政性教育经费用于义务教育的经费占到52.7%，这四年期间义务教育经费占比始终保持在53%左右，也就是说国家财政教育经费的一半以上是用于保义务教育的。同时，学前教育财政性教育经费年均增长15.4%，在各级教育中增长最快；其占国家财政性教育经费比例从2015年的不到4%，提高到2019年的5%，提高幅度在各级教育中也是最高的。

目前，中央对地方教育转移支付资金80%以上都用于中西部地区。“三区三州”等深度贫困地区财政性教育经费年均增长10.9%，高于全国年均增幅2.7个百分点。用于学生资助的财政资金累计支出超过5000亿元(不含免费教科书和营养膳食补助)，年均增长8.35%。

在教育经费中，教职工人员支出占到62%，比2015年提高近5个百分点，说明财政支出重点已经逐步从硬件建设转向软件建设，更加注重教育质量的提升。