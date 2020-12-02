中国外交部：反对将证券监管政治化

美国众议院本周可能会通过关于限制中国公司在美上市的议案，中国外交部发言人华春莹今天表示，中方坚决反对将证券监管政治化，希望美方能为外国企业在美投资和经营提供公平公正的环境。

据澎湃新闻报道，华春莹今天在例行记者会上说，美方此举再次表明美国对于中国公司采取了歧视性的政策，对中国企业进行政治打压。

华春莹说，在资本市场已经高度全球化的今天，有关各方开诚布公地加强跨境监管合作、保护投资者合法权益等议题来加强对话和合作，才是解决问题的正道。

她强调，中方坚决反对将证券监管政治化的做法，希望有关方面、希望美方能够为外资、为外国的企业在美国的投资和经营提供公平、公正、非歧视的环境，而不是想方设法设置层层、种种的障碍。

此前据彭博社报道，美国众议院当地时间周三（12月2日）将对《外国公司问责法》进行表决，其中有条款要求中国公司证明其不受政府控制，以确保和美国公司一样符合独立审计要求。

报道称，该议案将按照限制全院辩论的简化流程审议，允许不做任何修改，但需获三分之二出席并投票议员同意才能通过。

共和党主导的参议院5月已通过这项措施。

中国证券监督管理委员会曾在5月表示，该法案一些条文内容直接针对中国，而非基于证券监管的专业考虑，因此坚决反对这种将证券监管政治化的做法。