胡锡进回应《环时》副总举报私生子传闻

中国网络今天流传一张疑似《环球时报》副总编段静涛向中纪委举报主编胡锡进有私生子的截图。胡锡进随后在微博回应称，段静涛早已 “失去正常履职的能力”， 指她可能“产生个人化联想”，曾经坦承自己胡说八道。

不过，胡锡进并未否认该举报截图为假。

多个微信公号今天发布上述消息，并附上多个截图，当中除了显示举报人为段静涛，也包括她的身份证号、地址以及联系方式等。至于被举报人的信息，则是其上司胡锡进。

中国多个微信公号今天流传《环球时报》副总编段静涛向中纪委举报主编胡锡进的截图。（互联网）

截图内容显示，胡锡进被指违反生活纪律行为，涉及不正当性关系：

“胡锡进身为领导干部，理想信念丧失，严重违反党纪国法，与《环球时报》原员工张楠伊和现在职员工高颖长期保持不正当性关系，张楠伊和高颖两人分别为胡锡进育有私生子一名。胡锡进作为党报负责人，舆论战线的知名媒体人，表面上勤勤恳恳，高喊爱国，私底下骄奢淫逸、腐化堕落。”

这些截图信息并未显示段静涛是何时举报胡锡进。

网传截图内容显示，胡锡进被指违反生活纪律行为，涉及不正当性关系。（互联网）

面对副手举报与两名女下属分别育有私生子，胡锡进今天下午在个人微博发布长文回应。

他首先说，自己得知上述消息后，已向两名被点名的《环球时报》员工和前员工通话，并对她们“如此躺枪受到困扰”表达歉意。

他接着说，大约三四年前，段静涛曾去中共党校学习一段时间，“她大概产生了个人化的联想”，因为她回来后对外表示，“胡锡进将离开《环球时报》”，而她将接任该报总编辑职务。

胡锡进指出，当时他有辟谣和作出解释，但为避免对段静涛不利，“没有扩大反驳的范围”。

胡锡进写道，段静涛于10月27日曾到办公室与他谈话，并要求他辞去《环球时报》总编辑，由她接任。

“她说，中纪委接到举报正在调查我，已有结论，但我可以用辞职换平安。她对我说，她不是在请求我，而是与我‘谈判’。但是第二天早上，她又给我发微信，向我道歉，说自己“像中了邪一样”，‘胡说八道’，对不起我的‘救命之恩’。”

至于“救命之恩”为何事，胡锡进并没有解释。

面对副手举报与两名女下属分别育有私生子，胡锡进今天下午在个人微博发布长文回应。（胡锡进微博截图）



胡锡进还说，段静涛已经长期不参与《环球时报》的工作，处于实际赋闲状态，原因是在《环球时报》社务委员会看来，“她失去了正常履职的能力”。

“我劝她，关于我应当辞职并由她取代这件事，是她的狂想，希望她能清醒过来。”

胡锡进也提到，如果不是事情闹这么大，他是决不会在网络上公开澄清的。“说实话，我更担心这一澄清对段静涛产生不利影响。”他并说，等《环球时报》有了结论后，他会进一步通报大家。