中国央行正与香港探讨债券“南向通”的框架性方案

业内人士指出，中国央行正与香港货币当局，会同各方研究探讨债券“南向通”的框架性方案。

根据人民银行旗下中国金融时报报道，债券市场双向开放有望迎来新进展。据一名接近监管人士指，债券“北向通”的安全、稳定、高效运行，为“南向通”奠定了坚实基础，“如‘南向通’能顺利落地，有利于完善债券市场双向开放制度安排，支持境内机构便捷、可控地‘走出去’配置境外债券资产，多角度参与融入全球金融服务业。

报道称，“北向通”开放以来，人民银行与香港金管局持续完善规则体系，优化机制安排与业务流程，三年多以来，债券通运行平稳高效，两地监管合作较为顺畅，社会各方反应良好，已经成为境外机构入市的重要管道。



据了解，人民银行副行长刘桂平日前表示，要推动金融业系统化、制度化开放，推进金融市场开放和基础设施互联互通，而南向通是其中的组成部分。

另据香港电台报道，香港金管局发言人证实了上述消息，并表示会适时与业界沟通，当有进一步消息再作公布。

发言人指，债券通北向通启动三年多，深受国际投资者欢迎，北向通成功经验，为开展南向通打下良好基础，与大陆当局讨论南向通时，会充份考虑配合大陆金融市场双向开放，确保风险可控，以及支持香港债券市场发展，强化香港国际金融中心地位。

金管局总裁余伟文表示，拓展债券“南向通”，将进一步完善两地资本市场的互联互通，便利大陆投资者多元化资产配置，巩固香港作为资本进出大陆的门户角色，为香港金融业带来巨大机遇。