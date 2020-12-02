民进党支持度赢国民党逾一成 蔡英文：可以放心不能放松

台湾行政院长苏贞昌上周在立法院上台施政报告，国民党立委以丢猪内脏强力抵制。据转述，民进党秘书长林锡耀今天在中执会发布党内最新民调，指高达75%民众不能接受这个行为，泛蓝支持者也有47.8%不能接受。至于政党支持度，民进党仍以32.1%领先国民党的17.5%，差距达14.6%。民进党主席蔡英文表示，这分民调告诉大家，可以放心，但不能放松，未来的路还有很多（事）要努力。

根据联合新闻网报道，民进党在国民党立委发动猪内脏抵制之后做民调，其中蓝绿阵营支持度，以泛绿46.3%领先泛蓝25.7%，中间16.9%、其他11.1%。至于政党支持度，民进党仍领先，以32.1%超越国民党17.5%、时力7.1%、基进4.4%、民众党10.3%、中间16.9%、其他11.7%。

民调也问到是否赞成国民党多次抵制行政院长苏贞昌院长上台。其中赞成者有24.8%、不赞成60.2%、无意见15.0%。至于国民党丢猪内脏抵制，能否接受这种方式，接受者占18.2%、不接受75.2%、无意见6.6%。而泛蓝支持者中，接受者达47.9%、不接受47.8%、无意见4.3%。

对于台湾这一年来防疫表现，调查显示满意者86.9%、不满意10.9%、无意见2.2%。而对于台湾这一年来的经济表现与世界各国相比的情况，认为比较好者达63.5%、比较差占25.2%、无意见11.4%。

民进党表示，该民调是于上月30日到12月1日执行，完成份数1006份，其中市话占49%、手机占51%，在95%的信心水准下，抽样误差正负3.1%，并经年龄、性别、户籍等因素进行加权。

民进党人士指出，该民调是在秋斗及国民党抵制告一段落后所做的民调，林锡耀今天也报告，泛蓝与泛绿的支持度还维持两成差距。政党支持度方面，民进党则领先国民党14.6%。

